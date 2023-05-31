Выставка неизвестных снимков с видами Нижнего Новгорода рубежа ХIX –XX веков открылась в Русском музее фотографии Культура и отдых

Выставка неизвестных снимков с видами Нижнего Новгорода рубежа ХIX –XX веков открылась в Русском музее фотографии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стоит отметить, что фотографии, представленные на выставке, нигде ранее не были опубликованы. Это фотографические отпечатки со стеклянных негативов, которые были найдены местным фотографом и краеведом Сергеем Повитухиным.

Экспозиция рассказывает о Нижнем Новгороде и Нижегородской ярмарке, XVI Всероссийской художественной и промышленной выставке 1896 года, жизни улицы Кожевенной и др. Благодаря фотографиям можно расширить визуальное представление о нашем городе.

Владелец коллекции предполагает, что автором снимков мог быть павловский купец Иван Прядилов – участник многих фотографических выставок. Добавим, что на одной из

запечатлена повозка с надписью "Завод Прядилова" и люди, стоящие рядом с ней.

Павловский купец Иван Прядилов владел заводом, где выпускали квас и минеральную воду. Позднее он перебрался в Нижний Новгород. Иван Прядилов увлекался фотографией.

Выставку "Неизвестные фотографии Нижнего Новгорода. Рубеж XIX – XX веков" в Русском музее фотографии можно посетить до 9 июля 2023 года. Выставка доступна и по "Пушкинской карте".