Нижегородская область и РЖД подписали соглашение о развитии цифровых туристических сервисов Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область и ОАО "Российские железные дороги" подписали соглашение о развитии цифровых туристических сервисов. Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках работы ПМЭФ-2023 заместителем губернатора Нижегородской области Олегом Берковичем и заместителем генерального директора ОАО "РЖД" Евгением Чаркиным.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, сотрудничество предполагает продвижении региона на Единой туристической цифровой платформе Travel.rzd.ru, которая предлагает возможности по бронированию отелей, приобретению туров и экскурсий онлайн.

Олег Беркович выразил уверенность, что взаимодействие направлено на повышение регионального показателя внутреннего и въездного туризма, в том числе на железнодорожном транспорте. "Для нас очень важно масштабное присутствие региона на цифровых туристических платформах", - отметил он, добавив, что регион не только развивает свои собственные цифровые ресурсы, но для комплексной работы необходимы надежные партнеры, в их числе – холдинг "РЖД", с которым уже есть многолетняя история сотрудничества.

Кроме того, по его словам, совместная работа также направлена на достижение целей федерального проекта "Повышение доступности туристских продуктов" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Евгений Чаркин отметил, что стратегическая миссия цифровой платформы ОАО "РЖД" - стать драйвером развития индустрии внутреннего туризма. "Сегодня мы подписали соглашение в сфере туризма с Нижегородской областью, - подчеркнул замглавы РЖД, добавив, что туристический потенциал региона – колоссальный. В качестве примера он привел - Болдино, Городец, Дивеево, Балахна.

"РЖД сделали еще один шаг в развитии сотрудничества с Нижегородской областью – теперь в новом сегменте, туристическом", – добавил он в заключение.

Напомним, что нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина и включает в себя три федеральных проекта.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня 2023 года при участии Президента РФ Владимира Путина, руководителей федеральных министерств и ведомств, глав регионов, дипмиссий, представителей ГК и бизнеса.