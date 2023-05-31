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Общество

Все клубные системы в Гагинском округе получают поддержку проекта "Культура малой Родины"

16 июня 2023 15:53  [62] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Дома культуры и клубы в небольших селах и Центральный ДК Гагинского округа участвуют в проекте "Культура малой Родины" с самого начала его реализации. Результаты этой работы в муниципальном округе оценил региональный координатор проекта Сергей Горин, который посетил несколько учреждений.    

Так, в Юрьевском доме культуре в этом году для сотрудников приобрели новое звуковое оборудование, а ранее благодаря проекту сменили кресла в зрительном зале. 

"В селе много детей и молодежи, которые с большим желанием посещают дом культуры. Успешно выступают взрослый  любительский хор, детский хор, фольклорная группа, хореографический кружок народного и современного танца. Аппаратура была уже устаревшая, и новое оборудование дает нам возможность выйти на другой уровень, повышает качество работы. И новые кресла – тоже очень важное приобретение. Раньше были деревянные, неудобные и жесткие. Теперь у нас мягкие комфортные кресла. Зрители с большим удовольствием смотрят выступления наших артистов", - поделился художественный руководитель Юрьевского дома культуры Юрий Мухин. 

В Исуповском и Покровском сельских домах культуры на средства, полученные по проекту, заменили часть окон и установили новые входные двери.   
Дому культуры в селе Исупово более 40 лет. Для творчества и самореализации здесь работают объединения и кружки для жителей всех возрастов. Гордость села – фольклорный ансамбль «Прялица», который уже на протяжении 25 лет занимается восстановлением народно-песенных традиций. Недавно у них появился детский коллектив-спутник «Пялица». 

Покровский  ДК был построен в 1976 году, в здании  расположена библиотека. В учреждении для детей организованы кружки декоративно-прикладного творчества и сольного пения, военно-патриотическое клубное объединение, которое включает различные направления исторической, спортивной и физкультурно-оздоровительной работы. 

С 2017 года ежегодно в проекте участвует и Центральный дом культуры в селе Гагино. Как сообщил директор Гагинской централизованной клубной системы Игорь Иванов, благодаря этой поддержке в учреждении были отремонтированы фойе, санитарные помещения; появились дорогостоящая современная аппаратура, новая одежда для сцены.  А в этом году на сцене полностью обновили покрытие – вместо старого деревянного теперь здесь уложен специальный износостойкий и шумопоглощающий  линолеум. 

"За это время сделано многое и по ремонту, и приобретению оборудования. Это позволяет нам развиваться, расширяет наши творческие возможности. В этом году мы постелили специальный сценический линолеум. И сцена стала не просто красивее, но и артисты чувствуют себя на ней комфортнее; световые приемы на этом покрытии смотрятся более эффектно, даже костюмы выглядят наряднее", - рассказал Игорь Иванов. 

Значение проекта "Культура малой Родины" для развития сельских территорий отметил глава МСУ, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Павел Кондаков.

"Проект "Культура малой Родины" очень востребован, с самого начала  реализации мы оценили и почувствовали его поддержку. У небольших муниципалитетов нет особых возможностей для проведения ремонта или обновления материально-технической базы в сельских учреждениях на собственные средства. Например, у нас в округе существует пять сельских клубных систем, и каждый раз стараемся выделить деньги партпроекта всем на первостепенные потребности, которые необходимы для постоянной работы. И отдача от этого большая – и от сотрудников, и от жителей", - сказал глава округа. 

Также в рамках визита Сергей Горин посетил Гагинскую модельную библиотеку. Это одна из первых библиотек, которая была оборудована в Нижегородской области по современному модельному стандарту в рамках нацпроекта "Культура". Учреждение постоянно развивает свою деятельность и стало одним из самых востребованных и любимых для жителей округа. 

Подводя итоги, региональный координатор партийного проекта особо отметил работу и вовлеченность сотрудников учреждений культуры. 

"Они говорят на чистом русском языке, они мыслят как русские люди, которые любят свою Родину и стараются сохранить лучшие традиции, формируют уважение и интерес к нашей культуре, к истории родного края и страны в целом. Это и есть истинный патриотизм и настоящая любовь к своей малой родине. И задача нашего партийного проекта – улучшать условия для этой работы, помогать таким небольшим клубам и ДК. Это очень важное направление работы проекта, потому что, несмотря на все сложности, сельские дома культуры были и остаются центрами культурной и общественной жизни для людей, порой единственным центром дополнительного образования детей и молодежи. Здесь жители отдыхают, общаются, получают новые знания и навыки, развивают свои творческие способности. И мы видим, что проект востребован и нужен людям", - сказал Сергей Горин. 

Координатор напомнил, что в этом году участниками партпроекта "Культура малой Родины" в регионе станут 87 сельских и районных домов культуры: в 22 учреждениях предусмотрен текущий ремонт, 65 получат средства на закупку оборудования.

Напомним, реализация партийного проекта "Культура малой Родины" ведется по нескольким  направлениям: "Местный дом культуры", "Театры малых городов", "Театры – детям", "Модельные библиотеки", "Автоклубы", "Оборудование для детских школ искусств и училищ искусств", "Муниципальные музеи".  Задачи по модернизации и развитию учреждений культуры, обеспечение максимальной доступности и улучшение культурной инфраструктуры, поддержка программ и проектов, связанных с сохранением культурного наследия и развитием новых направлений внесены в народную программу партии "Единая Россия".

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Теги:
Гагинский район Единая Россия культура
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