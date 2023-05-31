Александр Кононов: Нижегородский киберспорт двигается вперед Общество

"Цифровизация, которая идет по стране, не могла не коснуться спорта. "На первый план выходит вопрос, связанный с киберспортом. Это действительно захватывающее зрелище, шоу, веяние времени, которое дает понять, что нижегородский киберспорт двигается вперед", - заявил министр спорта Нижегородской области Александр Кононов в ходе пресс-конференции, посвященной финальной стадии Всероссийской киберспортивной студенческой лиги (ВКСЛ).

Мероприятие состоялось в Нижегородском областном информационном центре. Участниками также стали вице-президент ФКС России Алексей Шемякин и председатель Нижегородского отделения ФКС России Артур Амбарцумян.

В своем выступлении министр спорта региона, уделил внимание фиджитал-спорту и сказал, что считает эту дисциплину уникальной, поскольку она сочетает в себе киберспорт и реальный спорт.

"Мы очень благодарны, что нам дали возможность провести данное мероприятие в тот год, когда Нижний Новгород получил статус Молодежной столицы России. Все наше нижегородское киберсообщество и те, кто считают себя состоявшимися киберспортсменами, с нетерпением ждут это знаковое событие – финал ВКСЛ. Ничто не стоит на месте, думаю, в обозримом будущем киберспорт уже не будет таким неожиданным в спортивной среде. Поэтому смотрим в будущее, играем в киберспорт!" – добавил глава регионального минспорта.

Вице-президент ФКС России Алексей Шемякин поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за помощь в организации финала. Он также рассказал, что сам занимается киберспортом уже более 20 лет. В 2016 году компьютерный спорт был признан официальным видом спорта, однако собирать стадионы он стал не сразу. Например, в самом первом турнире ВКСЛ участвовало всего 12 сборных. Сегодня отборочные соревнования проходят в 62 субъектах РФ и вряд ли найдется человек, который не знает о киберспорте.

По его словам, нижегородское отделение ФКС проделало огромный пласт работы в деле популяризации киберспорта. По количеству сборных и участников Нижегородская область находится сегодня на передовой, уступая только столице. "Хочется отметить, что, благодаря нашему представителю в Нижегородской области – Артуру Амбарцумяну - в регионе появился уникальный музей игровых приставок. Там можно не только увидеть раритетные девайсы, но и самолично, вспомнив молодость, поиграть в них", - добавил Алексей Шемякин.

Самая зрелищная часть мероприятий ожидается 18 июня на Нижегородской ярмарке. Сильнейшим студенческим сборным предстоит помериться силами в пяти видах программы: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, Clash Royale и StarCraft II. Призовой фонд турнира в этом году составляет 3 миллиона рублей. Вход для зрителей будет бесплатным.

Председатель Нижегородского отделения ФКС России Артур Амбарцумян уверен, что Нижний Новгород достоин проведения финала всероссийского киберспортивного соревнования. Мероприятие должно послужить позитивным импульсом для развития нижегородского киберспорта.

Каждый год турнир собирает все больше участников. В этом году в региональном этапе Студлиги приняли участие 44 сборных от 32 учебных заведений и более 500 учащихся Нижегородской области.

Стоит также отметить, что во время соревнований будет подготовлена и развлекательная программа, которая позволит поиграть на современных и ретро-консолях, погрузиться в виртуальную реальность, посетить музей компьютерной техники. Также на площадке будет работать фриплей-зона с консолями Playstation 5.

Напомним, седьмой сезон Студенческой лиги включен в проект "Всероссийские молодежные киберспортивные игры", который проходит с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов и при поддержке Министерства спорта РФ, ФЦПСР, Министерства просвещения РФ и Министерства образования РФ. Генеральный партнер соревнований: Госкорпорация "Росатом".

СПРАВКА:

Федерация компьютерного спорта России - общероссийская общественная организация, ответственная за развитие в РФ массового компьютерного спорта (киберспорта). Ключевые соревнования ФКС России - Кубок России по киберспорту (свыше 26 тыс. участников в 2019 г.), Всероссийская киберспортивная студенческая лига (более 250 вузов-участников в сезоне 2019-2020 гг.) и Чемпионат России по компьютерному спорту.