XIX Международный фестиваль народных художественных промыслов "Золотая хохлома" пройдет в Семенове 17-18 июня Культура и отдых

XIX Международный фестиваль народных художественных промыслов "Золотая хохлома" пройдет в Семенове 17-18 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятие приурочено к празднованию Дня народных художественных промыслов, который был установлен по Указу Президента России Владимира Путина в 2022 году.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев напомнил, что День народных художественных промыслов Нижегородской области отмечался в регионе с 2013 года. Инициатива внесения праздника на общероссийский уровень была выдвинута Нижегородской областью и поддержана Советом Федерации Федерального Собрания РФ.

Сергей Яковлев выразил уверенность, что фестиваль порадует всех гостей и участников яркой и красочной программой.

В рамках фестиваля запланирована работа сразу нескольких площадок, пройдет выставка-ярмарка "Промыслы России", в которой примут участие более 30 организаций народных художественных промыслов со всей России. Также продут мастер-классы по росписи и резьбе по дереву.

В фестивальные дни откроется ярмарка ремесел мастеров декоративно-прикладного искусства "Живет в народе красота", около 540 мастеров представят свои изделия декоративно-прикладного искусства.

На территории АО "Хохломская роспись" гостей города будут встречать эстрадно-цирковые артисты, свое представление также покажет детский театр "Вера". В это же время в музейно-туристическом центре "Золотая Хохлома" откроется выставка работ члена Союза художников СССР Павла Вьюева о хохломском промысле.

Для детей будут работать интерактивные площадки и городок аттракционов. А вечером всех гостей праздника ждет концерт, который завершится фейерверком.

В рамках второго дня фестиваля состоится легкоатлетический пробег, областной шахматный турнир, а также концертная программа "Играй, гармонь" при участии Российского центра имени Геннадия Заволокина.

Подробная программа фестиваля размещена в официальной группе администрации городского округа Семеновский во "ВКонтакте" по ссылке: https://vk.com/wall-182389599_105.