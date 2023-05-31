Движение транспорта на участке площади Минина и Пожарского приостановят до 28 июня Общество

Движение транспорта на участке площади Минина и Пожарского – от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной - будет приостановлено до 23.59 28 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Как отметили в департаменте, ограничение не распространяется на проезд с Георгиевского съезда на Верхне-Волжскую набережную.

"На подъездах к участку установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки", - отметили в профильном департаменте.

Специалисты рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что участок улицы Пушкина в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 21 августа.