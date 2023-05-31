Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
Кинотеатры под открытым небом в парках Нижнего Новгорода
Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Общественные обсуждения концепции развития парка им. 1 Мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 июня 2023 10:38  [2] Волонтеры завершили работы по восстановлению исторического дома в центре Семенова
17 июня 2023 09:40  [85] Движение транспорта на участке площади Минина и Пожарского приостановят до 28 июня
16 июня 2023 18:36  [336] Давид Мелик-Гусейнов в преддверии профессионального праздника вручил награды 68 нижегородским медикам
16 июня 2023 17:58  [243] Минимальный размер оплаты труда в России в 2024 году повысят на 18,5%
16 июня 2023 17:37  [321] Почти 50 жителей Нижегородской области получили государственные и региональные награды
16 июня 2023 16:55  [240] Александр Кононов: Нижегородский киберспорт двигается вперед
16 июня 2023 16:32  [487] Мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД начали работу на трассах М-7 и Р-158 в Нижегородской области
16 июня 2023 16:20  [253] Приложение администрации Нижнего Новгорода планируется запустить до конца лета
16 июня 2023 16:05  [245] Глава НСЗПП заявил о необходимости легализации онлайн-продажи алкоголя в России
16 июня 2023 15:53  [230] Все клубные системы в Гагинском округе получают поддержку проекта "Культура малой Родины"
Общество

Движение транспорта на участке площади Минина и Пожарского приостановят до 28 июня

17 июня 2023 09:40  [85] Общество

Движение транспорта на участке площади Минина и Пожарского – от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной - будет приостановлено до 23.59 28 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Как отметили в департаменте, ограничение не распространяется на проезд с Георгиевского съезда на Верхне-Волжскую набережную.

"На подъездах к участку установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки", - отметили в профильном департаменте.

Специалисты рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что участок улицы Пушкина в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 21 августа.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph