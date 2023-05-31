Антон Турченко: "Правительство Нижегородской области оперативно реагирует на вопросы, возникающие при реализации инвестпроектов" Экономика

"Третье место в рейтинге инвестиционного климата – это достойный и справедливый результат", - заявил учредитель ООО "Айронтех" и ООО "Форами" Антон Турченко, комментируя 3-е место Нижегородской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, итоги которого были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня.

"Нижегородская область оказывает инвесторам очень серьезную поддержку. Плотно взаимодействуем и с Корпорацией развития Нижегородской области, и с профильными министерствами, при необходимости в работу включается заместитель губернатора Андрей Саносян. Все открыты и оперативно реагируют на вопросы, возникающие при реализации инвестпроектов.

Мы сейчас реализуем в регионе два инвестпроекта: на территории опережающего социально-экономического развития "Володарск" создаем металлообрабатывающее производство и деревообрабатывающее производство. Достаточно динамично у нас идет процесс, считаю, во многом благодаря поддержке властей региона.

Корпорация развития Нижегородской области включается в решение всех возникающих вопросов: при взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, строительстве автомобильной дороги.

Третье место в рейтинге инвестиционного климата – это достойный и справедливый результат. На региональном уровне командой Глеба Никитина проведена большая работа, и я надеюсь, она будет продолжена в будущем", - сказал Антон Турченко.