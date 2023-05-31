Культурный центр "Традиция" и Штаб Захара Прилепина объявляют конкурс женской военной формы Общество

Культурный центр "Традиция" по инициативе своего регионального подразделения в Нижегородской области Центра "Пешков" и штаб Захара Прилепина объявляют всероссийский конкурс по разработке дизайна женской военной формы.

"Сегодня есть героини, которые самоотверженно идут служить на фронт, при этом для них не предусмотрено даже такого элемента комфорта, как функциональная женская военная форма. Запускаемый проект – это символ готовности всего нашего общества объединить свои усилия перед лицом СВО и вместе делать все возможное на благо общей Победы", - отмечают организаторы конкурса.

На данный момент в российской армии в зоне СВО уже находится более 1100 женщин военнослужащих, при этом отдельной формы для них не предусмотрено. Задача участников – разработать адаптированный ВКПО (военный комплект полевого обмундирования) для женщин, учитывающий анатомические особенности данной группы бойцов, который будет наравне с мужской отвечать всем требованиям и стандартам военной формы.

В конкурсе могут принять участие дизайнеры, технологи, художники по костюмам и все желающие. Участникам необходимо представить свое видение идеальной женской российской военной формы в форме проекта, который должен состоять из эскиза модели в разных ракурсах и текстового описания, подтверждающего преимущества предложения.

Разрешена разработка как дизайна полного комплекта полевой формы, так и его отдельных частей, а также аксессуаров. Единственным обязательным условием является соблюдение приоритетных характеристик для военной формы. Лучшие образцы будут отшиты и представлены на специальном показе.

Представители швейного производства имеют возможность принять участие в проекте как партнеры по отшиву финальных образцов. Для этого необходимо отправить заявку с указанием расположения производства, его технических возможностей и контактными данными представителя. Заявки принимаются по адресу: contact@centertradition.ru. В теме письма указывать: проект "Женская форма".

Справка

Приоритетные характеристики военной формы

В российской армии комплект полевого обмундирования (ВКПО) состоит из 8 слоев одежды. Базовый комплект обмундирования подчиняется принципу многослойности, комбинирование восьми слоев одежды позволяет военнослужащему использовать военный комплект обмундирования в широком температурном диапазоне.

Приоритетные характеристики при разработке моделей:

· Поддержание теплового баланса в различных температурных режимах

· Защита от неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер)

· Малый вес

· Компактность

· Функциональность, обеспечивающая эффективное влагоотведение при различных уровнях физической активности

· Камуфлирующие свойства

· Долговечность

· Эргономичность конструкции

· Масло- и бензостойкость (для обуви)

· Устойчивость на скользких поверхностях (для обуви)

Пример многослойного комплекта:

· Позиция№1 Белье нательное влагоотводящее облегченное короткое

· Позиция№2 Белье нательное влагоотводящее облегченное длинное

· Позиция№3 Белье нательное флисовое

· Позиция№4 Куртка флисовая

· Позиция№5 Куртка ветровка

· Позиция№6 Костюм демисезонный

· Позиция№7 Костюм ветрозащитный

· Позиция№8 Жилет утепленный

· Позиция№9 Костюм утепленный