Нижегородские предприниматели смогут выйти на торги Санкт-Петербургской валютной биржи Бизнес

Предприниматели Нижегородской области смогут выпустить облигации с размещением ценных бумаг на Санкт-Петербургской валютной бирже. Об этом сообщили в Копорации МСП.

Якорным инвестором и соорганизатором выпусков облигаций компаний МСП готов выступить МСП Банк (дочерняя организация Корпорации МСП), который участвует в реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Соглашение о сотрудничестве между банком и биржей подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел с 14 по 17 июня 2023 года.

Выпуск облигаций позволит компаниям МСП привлекать небанковское финансирование на любые цели без осуществления контроля целевого использования, а также диверсифицировать источники инвестиций. При этом у компании формируется публичная история, что в будущем обеспечит повышение уровня доверия со стороны финансовых институтов.

"Обеспечение доступа бизнеса к различным источникам финансирования, среди которых есть инструменты фондового рынка, - один из важных фокусов всей системы поддержки МСП. Наш банк уже имеет положительный опыт реализации механизма стимулирования выхода компаний на долговой рынок. На сегодняшний день при поддержке банка состоялось 16 выпусков на общую сумму более 6,6 миллиарда рублей (участие банка – более 2,3 миллиардов). До 2030 года банк планирует принять участие как "якорный инвестор" в облигационных выпусках компаний МСП на сумму около 20 миллиардов рублей. Уверен, что партнерство с Санкт-Петербургской валютной биржей будет способствовать более интенсивному развитию альтернативного традиционному кредитованию инструментария финансовой поддержки бизнеса", - рассказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.

Он отметил, что банк готов консультировать предпринимателей и оказывать им поддержку на всех этапах выхода на биржевой рынок.

"Заключение соглашения о сотрудничестве с надежными финансовыми партнерами, которые будут выступать в качестве потенциальных "якорных" инвесторов, является одним из ключевых шагов в формировании комплексной системы биржевого и внебиржевого финансирования субъектов МСП. Несомненно, наша совместная работа с МСП Банком будет способствовать реализации множества бизнес-проектов и окажет большое влияние на укрепление отечественной экономики", - сказал председатель правления АО "Санкт-Петербургская валютная биржа" Борис Ярышевский.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный).

Кроме того, получить информацию обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адреса и контакты объектов инфраструктуры предпринимательства можно на портале Мойбизнес52.рф.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.