Возгорание торфа зафиксировано в Балахнинском муниципальном округе 17 июня Происшествия

Возгорание торфа зафиксировано в Балахнинском муниципальном округе 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС.

Согласно информации, по данным на 15.15 пожарно-спасательные подразделения привлечены к тушению торфяного пожара. Угрозы распространения огня на жилые дома и объекты инфраструктуры нет.

Ранее сообщалось, что чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников в Нижегородской области сохранится до 19 июня.