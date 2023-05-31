Возгорание торфа зафиксировано в Балахнинском муниципальном округе 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС.
Согласно информации, по данным на 15.15 пожарно-спасательные подразделения привлечены к тушению торфяного пожара. Угрозы распространения огня на жилые дома и объекты инфраструктуры нет.
Ранее сообщалось, что чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников в Нижегородской области сохранится до 19 июня.
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