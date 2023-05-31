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Общество

Глеб Никитин поделился впечатлениями о новой набережной в Чкаловском муниципальном округе

17 июня 2023 16:37  [2] Общество
Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выложил в своем Telegram-канале фотографии обновленной набережной в городском округе город Чкаловск.

Как написал глава региона, три года назад концепция благоустройства пристани и набережной в Чкаловске, разработанная региональным Институтом развития городской среды вместе с местными жителями, победила во "Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" от Минстроя РФ.

Губернатор отметил, что в результате проведенной работы по преображению набережной главные речные ворота Чкаловска стали комфортным и современным местом для отдыха.

Ранее сообщалось, что Большое Болдино и Городец получат федеральные гранты на благоустройство в 2023 году.

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Теги:
Глеб Никитин ФКГС Чкаловский г.о.
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