Глеб Никитин поделился впечатлениями о новой набережной в Чкаловском муниципальном округе

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выложил в своем Telegram-канале фотографии обновленной набережной в городском округе город Чкаловск.
Как написал глава региона, три года назад концепция благоустройства пристани и набережной в Чкаловске, разработанная региональным Институтом развития городской среды вместе с местными жителями, победила во "Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" от Минстроя РФ.
Губернатор отметил, что в результате проведенной работы по преображению набережной главные речные ворота Чкаловска стали комфортным и современным местом для отдыха.
Ранее сообщалось, что Большое Болдино и Городец получат федеральные гранты на благоустройство в 2023 году.
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