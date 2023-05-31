Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Лучшие дворники Нижнего Новгорода
Мероприятия Центра ЗОЖ "Планета здоровья" в июне
Рейтинг ДУКов Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 июня 2023 17:22  [89] Нижегородские врачи отмечены главной медицинской премией России "Призвание"
17 июня 2023 16:37  [119] Глеб Никитин поделился впечатлениями о новой набережной в Чкаловском муниципальном округе
17 июня 2023 14:32  [181] Нижегородский планетарий им. Гречко и технопарк "Саров" подписали соглашение о сотрудничестве
17 июня 2023 12:14  [253] Культурный центр "Традиция" и Штаб Захара Прилепина объявляют конкурс женской военной формы
17 июня 2023 12:04  [223] Ключи от новых квартир в Богородском муниципальном округе получили 16 детей-сирот
17 июня 2023 10:38  [175] Волонтеры завершили работы по восстановлению исторического дома в центре Семенова
17 июня 2023 09:40  [180] Движение транспорта на участке площади Минина и Пожарского приостановят до 28 июня
16 июня 2023 18:36  [476] Давид Мелик-Гусейнов в преддверии профессионального праздника вручил награды 68 нижегородским медикам
16 июня 2023 17:58  [289] Минимальный размер оплаты труда в России в 2024 году повысят на 18,5%
16 июня 2023 17:37  [379] Почти 50 жителей Нижегородской области получили государственные и региональные награды
Общество

Нижегородские врачи отмечены главной медицинской премией России "Призвание"

17 июня 2023 17:22  [89] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские специалисты в составе двух научных команд получили награды федеральной медицинской премии "Призвание" в номинациях "За создание нового способа диагностики" и "За создание и внедрение нового метода лечения".

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, победу в первой номинации завоевала команда онкологов и дерматовенерологов Приволжского исследовательского медицинского университета. Медики разработали мобильное приложение "ПроРодинки", которое направлено на раннюю диагностику меланомы и рака кожи. Приложение является частью социального проекта "Регион без меланомы", проект реализуется в рамках программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

Приложение при помощи нейросети анализирует фотографии кожных новообразований и дает рекомендации обратиться к врачу, если родинка будет распознана, как подозрительная. Жители Нижегородской области направляются в Нижегородский онкодиспансер или университетскую клинику ПИМУ, записаться на прием к врачу можно через приложение.

"Команда ПИМУ становится победителем премии "Призвание" второй год подряд. На сегодняшний день в приложении зарегистрировались почти 400 тысяч пользователей, зарегистрировано 700 тысяч обращений, выявлено 18 тысяч опасных новообразований, из которых 10 тысяч оказались меланомой", - рассказал ректор ПИМУ Николай Карякин.

За создание и клиническое внедрение нового метода лечения неоперабельных прежде пациентов была награждена группа онкологов из пяти регионов России. В их числе - главный врач Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Сергей Гамаюнов.

Команда медиков разработала подходы к проведению сложных операций на органах малого таза при онкологических заболеваниях и осложнениях лучевой терапии с удалением нескольких органов и последующей реконструкцией. Это позволяет не только сохранить жизнь пациентам, но и максимально сохранить ее качество. Методики уже внедрены в ежедневную практику отделений тазовой хирургии Нижегородского онкодиспансера и профильных учреждений Курска и Ярославля.

Ранее сообщалось, что первый референтный центр по масс-спектрометрии на базе ПИМУ откроется в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение ПИМУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph