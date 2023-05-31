Нижегородские врачи отмечены главной медицинской премией России "Призвание" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские специалисты в составе двух научных команд получили награды федеральной медицинской премии "Призвание" в номинациях "За создание нового способа диагностики" и "За создание и внедрение нового метода лечения".

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, победу в первой номинации завоевала команда онкологов и дерматовенерологов Приволжского исследовательского медицинского университета. Медики разработали мобильное приложение "ПроРодинки", которое направлено на раннюю диагностику меланомы и рака кожи. Приложение является частью социального проекта "Регион без меланомы", проект реализуется в рамках программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

Приложение при помощи нейросети анализирует фотографии кожных новообразований и дает рекомендации обратиться к врачу, если родинка будет распознана, как подозрительная. Жители Нижегородской области направляются в Нижегородский онкодиспансер или университетскую клинику ПИМУ, записаться на прием к врачу можно через приложение.

"Команда ПИМУ становится победителем премии "Призвание" второй год подряд. На сегодняшний день в приложении зарегистрировались почти 400 тысяч пользователей, зарегистрировано 700 тысяч обращений, выявлено 18 тысяч опасных новообразований, из которых 10 тысяч оказались меланомой", - рассказал ректор ПИМУ Николай Карякин.

За создание и клиническое внедрение нового метода лечения неоперабельных прежде пациентов была награждена группа онкологов из пяти регионов России. В их числе - главный врач Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Сергей Гамаюнов.

Команда медиков разработала подходы к проведению сложных операций на органах малого таза при онкологических заболеваниях и осложнениях лучевой терапии с удалением нескольких органов и последующей реконструкцией. Это позволяет не только сохранить жизнь пациентам, но и максимально сохранить ее качество. Методики уже внедрены в ежедневную практику отделений тазовой хирургии Нижегородского онкодиспансера и профильных учреждений Курска и Ярославля.

Ранее сообщалось, что первый референтный центр по масс-спектрометрии на базе ПИМУ откроется в Нижнем Новгороде.