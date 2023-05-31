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Культура и отдых

Дом культуры в деревне Малое Зиновьево г.о. Семёновский открыли после ремонта

18 июня 2023 16:36  [91] Культура и отдых
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Дом культуры в деревне Малое Зиновьево г.о. Семёновский открыли после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Работы были выполнены в рамках нацпроекта "Культура".

"Обновленный Дом культуры в Малом Зиновьеве – это комфортное, многофункциональное пространство, которое станет, безусловно, точкой притяжения для всех поколений. Здесь дети и взрослые могут встречаться, общаться, заниматься в кружках, развивать свои способности, выступать на сцене и проводить выставки, радуя друг друга своим творчеством, учиться чему-то новому. Я поздравляю всех с открытием и желаю, чтобы ваш ДК оставался для жителей села уютным, теплым центром досуга и творчества, и чтобы здесь для каждого из вас открылся целый мир новых возможностей", - сказала на открытии министр культуры региона Наталья Суханова.

ДК находится на территории Малозиновьевского территориального отдела администрации городского округа Семеновский в 15 км от Семенова. В зону обслуживания ДК входят 13 деревень: Большое Зиновьево, Большие Пруды, Васильево, Демьяновка, Елфимово, Ларионово, Малые Пруды, Родиониха, Рождественское, Роньжино, Трефилиха, Федориха и Федосеево с численностью населения более 1,4 тыс. человек.

В ходе работ в Доме культуры были отремонтированы внутренние помещения, заменены инженерные сети и коммуникации, обновлены окна, двери, проведен ремонт фасада здания, во внутренних помещениях заменили водопроводную, канализационную и отопительную системы, а также электропроводку, обновили полы, потолок и стены. Кроме того, было приобретены и установлены новые кресла в зале, звуковое и световое оборудование.

На эти цели в рамках нацпроекта "Культура" было выделено почти 12 млн рублей, из них чуть более 7,6 млн рублей поступило из федерального бюджета, еще 3,5 млн рублей было направлено из областного бюджета и почти 864 тыс. рублей – из местного бюджета. Кроме того, в рамках адресной инвестиционной программы на работы было направлено более 15,8 млн руб. из областного и местного бюджетов.

В двухэтажном здании общей площадью 655,3 кв м после капитального ремонта имеется зрительный зал на 114 посадочных мест, большой танцпол, малый танцевальный класс, мастерская, гардероб, костюмерная, раздельный санузел, подсобные и другие помещения.

"Сегодня на Семеновской земле двойной праздник. Мы открываем обновленный Дом культуры в Малом Зиновьеве в день открытия нашего традиционного и любимого фестиваля "Золотая Хохлома". Крайне важно, чтобы люди на селе и в городе могли получать одинаково качественные услуги, равный по уровню культурный продукт, и ДК в Малом Зиновьеве ничем не будут уступать Центру культуры и искусства в Семенове", - отметил глава МСУ г.о. Семеновский Александр Песков.

Напомним, что нацпроект "Культура" разработан согласно указу президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

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Теги:
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