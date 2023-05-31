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Общество

Мероприятия в рамках антинаркотического месячника проводятся в Нижегородской области

18 июня 2023 14:58  [81] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Мероприятия в рамках антинаркотического месячника проводятся в Нижегородской области. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности.

Основная цель антинаркотического месячника – профилактика наркозависимости и популяризация здорового образа жизни, повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков. Просветительские и профилактические мероприятия организованы министерствами здравоохранения, образования и науки, молодежной политики, культуры, спорта, а также межвузовской антинаркотической комиссией при совете ректоров вузов Нижегородской области и другими ведомствами.

В рамках месячника проходят межведомственные рейды в местах досуга молодежи с целью выявления фактов незаконного употребления, хранения и распространения наркотиков и психотропных веществ; мероприятия по противодействию распространению в общественных местах и жилом секторе рекламы наркотиков. Проводятся также просветительские беседы и классные часы со студентами в образовательных учреждениях, интеллектуальные игры и просветительские акции в библиотеках.

Активное участие в антинаркотическом месячнике приняли муниципалитеты региона. Так, в Выксе впервые прошел фестиваль "Поколение KIDS!" Одна из основных целей фестиваля – поддержка творческих инициатив талантливых детей и пропаганда здорового образа жизни. Волонтерский отряд школы №6 провел конкурс на лучшую листовку антинаркотической направленности "Скажи "нет" пагубным привычкам".

В Семеновском округе в центре социальной помощи семье и детям "Юный нижегородец" прошло групповое занятие "Выбор за тобой". Социальные педагоги организовали для детей младшего школьного возраста групповое мероприятие "Маршрут полезных привычек". Участники социально-реабилитационной смены "Великая держава" присоединились к велопробегу "Наркотикам нет!".

В Нижнем Новгороде прошли рейдовые мероприятия по местам жительства несовершеннолетних, замеченных в употреблении наркотических средств; по местам жительства семей с несовершеннолетними детьми, родители которых замечены в употреблении наркотических средств; по местам концентрации подростков и молодежи. Департамент культуры администрации города организовал в учреждениях культуры демонстрацию видеороликов, раздачу подросткам памяток и листовок антинаркотической направленности, виртуальные выставки, викторины, онлайн-опросы.

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Теги:
Здоровье Наркотики
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