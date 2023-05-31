Нижегородские образовательные организации приглашаются к участию в проекте "Код будущего" Общество

Нижегородские образовательные организации приглашаются к участию в проекте Код будущего

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородские образовательные организации приглашаются к участию в проекте "Код будущего". Об этом сообщает Университет 2035.

Программа создана Минцифры России для реализации в 2023-2024 году мероприятия по обучению современным языкам программирования.

Оператором проекта "Код будущего", реализуемого по федеральной программе "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" национального проекта "Цифровая экономика", является Университет 2035, который и проводит отбор образовательных организаций.

Для участия в отборе необходимо подать заявку.

Участниками могут стать образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, направленные на изучение современных языков программирования – Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, HTML, SQL, JavaScript и других.

Продолжительность обучения на программах – 144 академических часа, это четыре модуля по 36 академических часов каждый. Образовательные организации должны подтвердить опыт реализации таких программ в соответствии с требованиями открытого отбора.

Изначально проект "Код будущего" был рассчитан на школьников 8-11 классов, однако с 2023 года поступить на курсы смогут и студенты колледжей. Новый набор стартует в июле 2023 года, на курсы сможет поступить более 140 тысяч ребят со всей страны. Подать заявку на обучение можно будет через "Госуслуги".



СПРАВКА

Программа "Код будущего" стартовала осенью 2022 года и быстро набрала популярность: за это время записались на курсы и начали учиться уже более 130 тысяч ребят. Согласно планам к концу 2030 года проект "Код будущего" позволит обучить программированию не менее 1,2 млн ребят.

В рамках первого набора школьникам было доступно более 100 курсов начального, базового и продвинутого уровней по востребованным языкам программирования, среди которых Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, HTML, SQL, JavaScript и другие. В настоящее время в 84 регионах Российской Федерации и в г. Байконур открыто более 4 700 площадок для обучения. Школьники обучаются на курсах от 21 образовательной организации, среди которых – крупнейшие университеты и ИТ-компании.