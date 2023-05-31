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Общество

Мининский университет предоставит свое студенческое общежитие для отправляющихся на СВО добровольцев

19 июня 2023 09:10  [71] Общество
Фото: Мининский университет

Фото: Мининский университет

Мининский университет предоставит свое студенческое общежитие на улице Челюскинцев под размещение добровольцев, которые отправятся на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно информации, в здании будут проживать нижегородцы, приехавшие из отдаленных районов области.

"Сейчас общая и самая важная задача - консолидировать все ресурсы и возможности для поддержки нашей страны. Поэтому, с учётом начинающихся каникул, мы предоставляем для тех нижегородцев, кто выразил готовность отправиться в зону СВО в качестве добровольцев, одно из трёх наших общежитий, расположенное на Автозаводе, что удобно для логистики вооруженных сил. Наша задача – обеспечить им комфортные условия на период прохождения процедуры заключения контракта. Студентам, у которых учебный процесс летом не будет закончен, а таких немного, мы предложим комнаты в двух общежитиях в центре города", - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.  

Это не первая акция образовательной организации, направленная на поддержку защитников Родины и помощь новым регионам страны, Мининский университет принимает активное участие в поддержке СВО: продолжается сбор гуманитарной помощи для участников СВО, студенты и преподаватели вуза помогают детям из Луганской и Донецкой народных республик с освоением школьной программы, а также с подготовкой к экзаменам. 

Ранее сообщалось, что новая группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в зону специальной военной операции. Еще одна группа добровольцев из Нижегородской области отправлена в учебный центр для подготовки к СВО.

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Теги:
НГПУ СВО
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