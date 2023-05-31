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Культура и отдых

Летний фестиваль фортепианной музыки Pianissimo пройдет в Нижнем Новгороде

19 июня 2023 09:26  [69] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина совместно с проектом Pianissimo представит цикл из 10 концертов фортепианной музыки. Все они пройдут в нижегородском культурном центре "Пакгаузы" с 1 июля по 20 августа, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

В программу летнего фестиваля фортепианной музыки Pianissimo включены произведения Шуберта, Бетховена, Шопена, Листа, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева и других выдающихся композиторов. Их исполнят ведущие молодые пианисты России и зарубежных стран: Игорь Петров, Массимилиано Гротто (Италия), Дмитрий Шишкин, Симон Бюрки (Швейцария), Владимир Петров, Эфе Шен (Турция), Константин Хачикян, Джордж Харлионо (Великобритания), Егор Сидоров и Филипп Руденко.

"Цикл концертов Pianissimo с большим успехом прошел в Нижнем Новгороде этой весной, и мы рады, что летом в нашем городе снова состоится этот праздник музыки, молодости и таланта. Концертный зал в пакгаузах идеально подходит для красивых, романтичных летних вечеров – будем вместе встречать закаты и наслаждаться виртуозным исполнением мировых шедевров. Обратите внимание, что после каждого выступления состоятся творческие встречи с исполнителями, это прекрасная возможность лично поговорить с артистами о музыке, да и о жизни вообще – очень вдохновляющий и воодушевляющий опыт", - считает художественный руководитель театра оперы и балета им. Пушкина Алексей Трифонов.

Узнать подробную программу летнего фестиваля Pianissimo и приобрести билеты не концерты можно на официальном сайте театра: https://operann.ru/afisha/

Справка

Pianissimo – это концерты и фестивали, которые призваны ознакомить широкую аудиторию с академической музыкой и молодыми пианистами в редких и красивых локациях. В фестивалях Pianissimo принимают участие российские и зарубежные музыканты. Каждый из них признан профессиональным сообществом и отмечен первыми премиями престижных конкурсов. Многие активно гастролируют и дают сольные концерты на самых известных площадках мира – от Ла Скала и Карнеги-холла до Альбертхолла и Берлинской филармонии.

Pianissimo проводит концерты молодых звезд фортепиано на исторических и редких площадках с 2017 года. За пять лет существования команда проекта провела десятки вечеров академической музыки в стенах Большого итальянского просвета Нового Эрмитажа, в Доме культуры «ГЭС-2», в Концертном зале Валерия Гергиева в Репино и бальном зале отеля Kulm швейцарского Санкт-Морица.

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Теги:
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