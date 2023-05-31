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Культура и отдых

Книга нижегородского краеведа Татьяны Виноградовой отмечена дипломом всероссийского конкурса "Лучшие книги года-2022"

19 июня 2023 10:16  [107] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Книга нижегородского краеведа Татьяны Виноградовой "Гуляя по Старому Нижнему… Портрет города рубежа XIX-XX веков", выпущенная нижегородским издательством "Кварц" по программе финансовой поддержки книгоиздания, которую реализует правительство Нижегородской области, стала обладателем диплома всероссийского профессионального конкурса "Лучшие книги года-2022".

Как сообщили в министерстве информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области, издание отмечено в специальной номинации "Любимый город".

Конкурс "Лучшие книги года" проводится Ассоциацией книгоиздателей России и является самым массовым и престижным в нашей стране.

В книге "Гуляя по Старому Нижнему… Портрет города рубежа XIX-XX веков" автор в формате задушевной беседы с читателем рассказывает о реальных исторических фактах жизни Нижнего Новгорода и создает живой потрет города конца XIX – начала XX вв. В основу этой воображаемой прогулки взято уникальное издание 1896 года "Иллюстрированный путеводитель по Нижнему Новгороду и ярмарке" (автор – Василий Иванович Виноградов, дед Татьяны Виноградовой), представляющее сегодня библиографическую редкость. Книга сопровождается множеством фотографий, среди которых есть очень редкие и ранее не публиковавшиеся.

Поддержка местного книгоиздания ориентирована на содействие выпуску актуальных для региона социально значимых книг и осуществляется ежегодно путем предоставления издателям субсидий из областного бюджета на финансирование расходов, связанных с изданием литературных произведений. Всего за 15 лет при содействии правительства Нижегородской области издано 118 книг общим тиражом 98,5 тысячи экземпляров. Данные издания каждый год на безвозмездной основе передаются в общедоступные библиотеки и музеи региона. Информация о программе поддержке книгоиздания размещена на официальном сайте министерства информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области: https://mip.nobl.ru/activity/497.

Ранее сообщалось, что выставка неизвестных снимков с видами Нижнего Новгорода рубежа ХIX –XX веков открылась в Русском музее фотографии.

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Теги:
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