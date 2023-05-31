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Происшествия

Сотрудника Минлесхоза Нижегородской области задержали за незаконную добычу медведя

19 июня 2023 11:05  [73] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудника Минлесхоза Нижегородской области задержали за незаконную добычу медведя. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно информации, случай незаконной добычи животного возрастом около 5 лет был выявлен 17 июня около 21:40 в Кстовском районе недалеко от деревни Красногорка.

Личность браконьера установлена, им оказался сотрудник центрального аппарата министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Как сообщил глава Минлесхоза региона Роман Воробьев, в ведомстве организована служебная проверка, по итогам которой сотрудник будет уволен с занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали жителя Городецкого района за отстрел лося.

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Теги:
Браконьерство Охота
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