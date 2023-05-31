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Сотрудника Минлесхоза Нижегородской области задержали за незаконную добычу медведя. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Согласно информации, случай незаконной добычи животного возрастом около 5 лет был выявлен 17 июня около 21:40 в Кстовском районе недалеко от деревни Красногорка.
Личность браконьера установлена, им оказался сотрудник центрального аппарата министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Как сообщил глава Минлесхоза региона Роман Воробьев, в ведомстве организована служебная проверка, по итогам которой сотрудник будет уволен с занимаемой должности.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали жителя Городецкого района за отстрел лося.
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