Нижегородцы собрали более 1,1 млн рублей для бойцов СВО в рамках марафона ОНФ "Все для победы!" Общество

Фото: ОНФ Нижегородской области

В эфире трех нижегородских телеканалов – "Волга", "Волга 24", "ННТВ" - прошел четырехчасовой телемарафон "Всё для победы!", по итогам которого жители области за сутки перечислили на нужды бойцов СВО 1, 123 млн рублей. Об этом сообщили в нижегородском отделении ОНФ.

Телемарафон был посвящен Дню России и годовщине федерального проекта Народного фронта "Всё для Победы!". Собранные благодаря ему средства будут направлены на закупку дополнительного оборудования и техники по запросам нижегородских бойцов.

В рамках телемарафона в эфир вышли предприниматели, работники культуры, депутат Госдумы Артем Кавинов, жители Мариуполя, Горловки и Зугресса, бойцы СВО и представители детских школ и интернатов новых российских регионов, которым помогает Народный фронт вместе с нижегородцами. Зрители марафона в формате онлайн побывали на одном из самых больших гуманитарных складов России – на логистическом складе Народного фронта в Ростове, где в этот день как раз проходила отправка 120 квадроциклов в различные боевые подразделения.

"Мы получили десятки звонков, позвонили люди, готовые бесплатно передать на передовую УАЗ. Отклик был колоссальный и очень эмоциональный. Мы не прерываем помощь фронту и мирному населению Донбасса ни на день. Готовим новые сборы, сейчас еще два автомобиля повышенной проходимости готовят к отправке на передовую. Спасибо всем, кто откликается и продолжает помогать!", - прокомментировал руководитель исполкома Народного фронта в Нижегородской области Алексей Алехин.

Напомним, что с конца февраля 2022 года представители президентского движения в регионе отправили на Донбасс 90 больших гуманитарных конвоев, общий вес доставленных грузов составил 333 тонны. Также бойцам были доставлены 28 автомобилей повышенной проходимости.

Информацию о марафоне можно посмотреть по адресу: https://t.me/onf52/1345