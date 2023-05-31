Что нужно сделать перед подачей иска в суд? Досудебный порядок. Пошаговый алгоритм.

Прежде чем подавать иск убедитесь, что вы сделали весь необходимый комплекс процедур, называемый – досудебный порядок. Досудебный порядок – это упорядоченный набор мер направленный на разрешение конфликта двух и более сторон с целью уменьшения нагрузки на судебную структуру и создания условий для урегулирования конфликта без привлечения суда.

Есть определенная категория споров, по отношению к которым не нужно соблюдать досудебный порядок. К ним относятся:

Споры о несостоятельности (банкротстве);

Дела о неиспользовании товарного знака и прекращении его охраны;

Дела об установлении юридических фактов;

Дела о компенсациях в связи с несоблюдением сроков судопроизводства или исполнения судебных актов;

Оспаривание решений третейского суда;

Корпоративные споры, либо споры в связи с защитой интересов групп лиц.

Во всех остальных случаях арбитражных разбирательств необходимо четко соблюдать досудебный порядок, иначе ваш иск оставят без внимания. Иногда разрешение спора происходит уже на этом этапе.

Пошаговый алгоритм соблюдения досудебного порядка

Шаг 1. Составляем претензию

Прежде чем приступить к составлению претензии, необходимо понять, что ее подача — это самый последний этап перед подачей иска, в рамках одного разбирательства. Поэтому для претензий существуют определенные требования, которые следует соблюсти, если вы не хотите, чтобы ваш иск оставили без движения.

Поскольку иск является логическим продолжением претензии, то и требования, которые вы в ней излагаете, должны совпадать с требованиями в исковом заявлении. Также претензия должна содержать в себе те же основания и ссылки на нормативную базу, что и иск.

Необходимо четко определиться, куда и кому будет предъявляться ваша претензия. Это должно быть именно то лицо, которое нарушило ваши права, с указанием его точного адреса. Если претензия будет отправлена не тому лицу и/или не по тому адресу, суд может обвинить вас в нарушении претензионного порядка и не рассматривать иск.

Кратко, ёмко и грамотно изложите в претензии все обстоятельства, работающие вам на пользу и способствующие достижению положительного результата.

Претензия должна содержать ссылки (но не цитаты) на соответствующие статьи или пункты нормативных актов, а также на условия договора (в этом случае соответствующие договоры следует приложить к пакету документов, который будет подаваться вместе с претензией).

Шаг 2. Направляем претензию

Способов направить претензию ответчику всего два: по почте или нарочным.

Если вы решили направить по почте, соберите весь пакет документов в ценное письмо, сделайте опись вложения и отправьте ответчику. Квитанцию и опись потом предъявите в суде для доказательства отправки.

Если отправляете нарочным, распечатайте второй экземпляр претензии. При вручении из рук в руки необходимо, чтобы получатель поставил отметку на втором экземпляре о том, что претензия вручена, и передал его вам. Если компания-ответчик крупная, и документы принимает секретарь, потребуйте, чтобы вашей претензии дали входящий номер и проставили его на вашем экземпляре вместе с отметкой о вручении. В идеале, при отправке нарочным, продублировать отправку еще одного экземпляра претензии вместе со всеми сопутствующими документами по почте, как описано выше. Чтобы у вас были неопровержимые доказательства соблюдения вами претензионного порядка.

Что делать, если ответчик претензию не получил, и она вернулась обратно?

В соответствии с законодательством (абзац 2 п.1 ст.165.1 ГК РФ), если письмо с претензией было доставлено по указанному адресу, но ответчик его не получил по любым, зависящим от него причинам (к примеру, решил не ходить на почту за письмом, и оно ушло обратно), то такое письмо считается доставленным и претензия врученной. Главное, чтобы вы могли предоставить в суде подтверждающие отправку документы (квитанцию и опись).

Шаг 3. Рассмотрение и ответ на претензию

Срок рассмотрения претензии и ответа на нее составляет 30 дней, если другое не было прописано в договорах и соглашениях сторон.

Если сторонам удалось договориться об урегулировании их спора в досудебном порядке и зафиксировать это документально, то после этого наступает этап соглашения.

Шаг 4. "Мировая" или соглашение о досудебном разрешении спора

Такое соглашение представляет собой документ, в котором должны быть прописаны суть спора, достигнутые решения, суммы и график выплат, права и обязанности сторон и срок действия этого документа.

Мировая не лишает права повторного обращения любой из сторон в арбитражный суд (к примеру, если ее условия не были соблюдены).

Шаг 5. Исполнение обязательств

Обязательства, которые прописаны в мировом соглашении, исполняются сторонами в добровольном порядке, в соответствии со сроками, прописанными в этом соглашении;

После того, как все условия были выполнены, стороны должны подписать акт о выполненных обязательствах, либо предоставить расписку в получении денег;

Если стороны не выполнили условия мирового соглашения, любая из сторон может обратиться в арбитражный суд для восстановления своих прав.

Вывод

Следуя данной инструкции, вы можете быть уверены, что суд рассмотрит ваш иск, и можете получить реальный шанс разрешить образовавшийся конфликт не доходя до суда.

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