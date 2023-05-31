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Покупка недвижимости в Португалии: основные плюсы

19 июня 2023 14:42  [85]

Купить недвижимость в Кашкайше (Португалия) – это отличная возможность перебраться в страну с отличным климатом и прочими плюсами. Для многих проживание в холодном и суровом климате – настоящее испытание. При выборе страны, куда хочется переехать, мы обращаем внимание на многочисленные критерии.

Многих туристов Португалия привлекает не только умеренным климатом, который пригоден для постоянного проживания, но и наличием пляжей, красивой природой, полями для гольфа, достопримечательностями и местной кухней. Что касается качества жизни, то оно на высоте. И если есть возможность купить тут недвижимость, то обязательно стоит подобрать наиболее подходящий вариант и приобрести его.

Стоит ли покупать недвижимость в Португалии: основные плюсы

Причин, по которым стоит перебраться в Португалию, немало. Каждый человек обращает внимание на те критерии, которые привлекают именно его. Давайте обратим внимание на основные преимущества покупки:

  1. Возможно получить ВНЖ

Покупка недвижимости позволяет принять участие в одной из самых популярных иммиграционных программ, которая называется «Золотая виза». Если иностранец решил приобрести недвижимость в Португалии, то он без проблем получит вид на жительство.

Через 5-ть лет проживания в стране, иностранец может рассчитывать на гражданство.

  1. Политическая стабильность

Португалия – страна, где местные власти следят за уровнем преступности. Политическая ситуация стабильная и если человек хочет перебраться сюда на постоянное место жительства, то он будет уверен в будущем своих детей и сможет не переживать за безопасность своей семьи.

С каждым годом повышается спрос на недвижимость. Одним из популярных направлений является Кашкайше. Тут можно не только приобрести недвижимость, но и арендовать подходящий вариант на длительный срок.

  1. Невысокая цена на недвижимость

Многие владельцы недвижимости сдают квартиры и получают довольно неплохой доход. Если верить статистике, то в Португалии цена на аренду довольно высокая в Европе, зато купить недвижимость можно за относительно небольшую сумму и при этом не жертвовать качеством.

  1. Развитая экономика и инфраструктура

Португалия – развитая страна. Основными секторами экономики можно считать туризм и строительство. Однако, на территории страны работает огромное количество заводов, которые платят неплохие доходы.

Инфраструктура также заслуживает внимания, потому что все сферы человеческой жизни развиты и человек, который переберется сюда на ПМЖ, может быть уверен в том, что проблем с благоустройством у него не возникнет.

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