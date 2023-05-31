Антон Закамский возглавил Управление Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области Политика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Заместителю губернатора Нижегородской области Петру Банникову 19 июня был представлен новый руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Нижегородской области Антон Закамский. В новой должности его представил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Виктор Бациев.

В 2022 году исполнение бюджета Нижегородской области по налоговым доходам прошло более высокими темпами, чем в 2021 году. Так, поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет области за 2022 год составили 249,7 млрд рублей, что почти на 38,5 млрд рублей или на 18,2% превышает показатели за 2021 год.

"Достичь положительных результатов исполнения бюджета в условиях современных вызовов, с которыми экономика Нижегородской области, как и в целом экономика России, сталкивается в последние годы, удалось при конструктивном взаимодействии всех заинтересованных структур, и прежде всего правительства Нижегородской области и Управления ФНС по Нижегородской области", - отметил Петр Банников.

СПРАВКА:

Закамский Антон Сергеевич окончил ГОУ ВПО "Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина" по специальности "юриспруденция". В 2020 году прошел повышение квалификации по программе "Управление персоналом на государственной гражданской службе". С 2008-го по 2017 год - специалист 1-го разряда, ведущий специалист-эксперт, заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника ИФНС России №5 по Республике Татарстан. С 2017-го по 2020 год - заместитель начальника инспекции, начальник ИФНС №8 по Республике Татарстан. С 2020-го по 2023 год - начальник Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Приволжскому федеральному округу. Государственный советник Российской Федерации 3-го класса, награжден Почетной грамотой ФНС России.