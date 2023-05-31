Нижегородских волонтеров - победителей конкурса "Спасибо Вам!" наградили в КУПНО Общество

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Лучших нижегородских волонтеров - победителей конкурса "Спасибо Вам!" наградили в торжественной обстановке на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Награждение волонтеров прошло в трех номинациях – "Лучший доброволец", "Лучший школьный/студенческий отряд", "Лучшее муниципальное отделение".

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриевна, министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Дмитрий Кабайло, а также председатель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

"По-настоящему счастлива видеть сегодня столько волонтеров Победы! Разных возрастов, из разных муниципалитетов, с разным опытом в волонтерской деятельности, но совершенно точно объединенных одной миссией – помогать людям, помогать нашему региону. И сегодня мы чествуем тех, кто не просто активно и регулярно помогает, но и тех, кто своей энергией привлекает в добровольчество все больше и больше людей. Благодаря таким активистам в нашей команде уже почти 15 тысяч волонтеров", - отметила Мария Самоделкина.

Так, благодарственными письмами и подарками от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина отмечены 22 волонтера, на протяжении нескольких лет занимающиеся добровольческой деятельностью. В номинации "Лучший доброволец" благодарственными статуэтками и подарками от главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева были награждены 30 добровольцев. Благодарственными статуэтками и подарками от министра молодежной политики Светланы Ануфриевой в номинации "Лучший школьный/студенческий отряд" награждены 10 школьных/студенческих отрядов. Благодарственными письмами от министра социальной политики Игоря Седых в номинации "Лучшее муниципальное отделение" отмечены 10 муниципальных отделений.

Ранее сообщалось, что четыре нижегородских волонтерских центра получат статус "Добро.Центров".