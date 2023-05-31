Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ 2" в Нижнем Новгороде
Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
Участок площади Минина и Пожарского перекрыт до 28 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
19 июня 2023 15:58  [1] Нижегородские предприятия-экспортеры смогут получить кредит по сниженной ставке для участия в КППК
19 июня 2023 11:48  [167] "Росгосстрах" сохраняет риск "терроризм" в договорах страхования имущества граждан
18 июня 2023 12:16  [351] Игорь Цыплаков: "Взрывной рост в рейтинге инвестиционного климата - следствие грамотной политики региональной власти"
18 июня 2023 10:26  [513] Нижегородский МСБ может воспользоваться упрощенной процедурой прекращения деятельности
17 июня 2023 13:36  [485] Нижегородские предприниматели смогут выйти на торги Санкт-Петербургской валютной биржи
16 июня 2023 18:52  [704] Корпорация развития Нижегородской области в ходе ПМЭФ-2023 подписала пять соглашений о сотрудничестве
16 июня 2023 18:06  [598] Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России
16 июня 2023 17:45  [473] Павел Солодский: "Без единой единой, слаженной системы невозможно было бы достичь такого результата"
16 июня 2023 13:16  [502] ПСБ запустит "Магазин женских инвестиций"
15 июня 2023 18:53  [691] ООО "Первая ткацкая фабрика" расширит свое производство в ТОР "Володарск" Нижегородской области
Бизнес

Нижегородские предприятия-экспортеры смогут получить кредит по сниженной ставке для участия в КППК

19 июня 2023 15:58  [1] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Предприятия - экспортеры из Нижегородской области смогут получить кредиты по сниженной ставке на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) своей продукции на международных рынках.

Поддержка оказывается Минпромторгом РФ и Российским экспортным центром (РЭЦ) в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

"Сегодня многие наши предприятия перестраивают направления экспортной деятельности, осваивают новые рынки. Огромное количество процедур им приходится проходить заново - с нуля. Кроме того, необходимо постоянно работать над повышением конкурентоспособности продукции. На все это зачастую требуется серьезное финансирование, которое нижегородские компании смогут получить в виде льготных займов до 60 миллиардов рублей благодаря КППК", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Механизм поддержки реализации таких программ подразумевает компенсацию от 3 до 4,5% годовых по кредитам для экспортно ориентированных предприятий. Средства предоставляются напрямую из федерального бюджета в виде субсидий коммерческим банкам, финансирующим экспортные предприятия. Льготные кредиты получат предприятия при условии включения на конкурсной основе в единый перечень компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). Для участия в отборе предприятие должно разработать соответствующую программу и занести данные в государственную информационную систему промышленности (ГИСП) Минпромторга РФ.

"Программа должна содержать общую информацию о предприятии, сроки реализации КППК, цель и необходимый вид финансирования. Кроме того, должна быть определена продукция, являющаяся предметом КППК, перечень международных рынков, список мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности выбранного товара, а также значения показателей результативности реализации программы: прирост экспортной выручки, прирост выручки на внутреннем рынке", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. 

Он добавил, что в рамках одного экспортного проекта, предусматривающего организацию российского производства или инвестиционно-строительные проекты в иностранных государствах, а также организацию экспортно-ориентированного производства на территории РФ, размер инвестиционного финансирования может составлять до 60 млрд рублей, на поддержку текущего экспорта – до 30 млрд рублей.

Срок реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности – до 31 декабря 2026 года.

Дополнительную информацию о программе поддержки можно получить на сайте РЭЦ: https://www.exportcenter.ru/international_markets/kppk/ .

Ранее сообщалось, что более 250 нижегородских предпринимателей зарегистрировалось на цифровой платформе "Мой экспорт".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph