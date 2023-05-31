Нижегородские предприятия-экспортеры смогут получить кредит по сниженной ставке для участия в КППК Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Предприятия - экспортеры из Нижегородской области смогут получить кредиты по сниженной ставке на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) своей продукции на международных рынках.

Поддержка оказывается Минпромторгом РФ и Российским экспортным центром (РЭЦ) в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

"Сегодня многие наши предприятия перестраивают направления экспортной деятельности, осваивают новые рынки. Огромное количество процедур им приходится проходить заново - с нуля. Кроме того, необходимо постоянно работать над повышением конкурентоспособности продукции. На все это зачастую требуется серьезное финансирование, которое нижегородские компании смогут получить в виде льготных займов до 60 миллиардов рублей благодаря КППК", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Механизм поддержки реализации таких программ подразумевает компенсацию от 3 до 4,5% годовых по кредитам для экспортно ориентированных предприятий. Средства предоставляются напрямую из федерального бюджета в виде субсидий коммерческим банкам, финансирующим экспортные предприятия. Льготные кредиты получат предприятия при условии включения на конкурсной основе в единый перечень компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). Для участия в отборе предприятие должно разработать соответствующую программу и занести данные в государственную информационную систему промышленности (ГИСП) Минпромторга РФ.

"Программа должна содержать общую информацию о предприятии, сроки реализации КППК, цель и необходимый вид финансирования. Кроме того, должна быть определена продукция, являющаяся предметом КППК, перечень международных рынков, список мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности выбранного товара, а также значения показателей результативности реализации программы: прирост экспортной выручки, прирост выручки на внутреннем рынке", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он добавил, что в рамках одного экспортного проекта, предусматривающего организацию российского производства или инвестиционно-строительные проекты в иностранных государствах, а также организацию экспортно-ориентированного производства на территории РФ, размер инвестиционного финансирования может составлять до 60 млрд рублей, на поддержку текущего экспорта – до 30 млрд рублей.

Срок реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности – до 31 декабря 2026 года.

Дополнительную информацию о программе поддержки можно получить на сайте РЭЦ: https://www.exportcenter.ru/international_markets/kppk/ .

Ранее сообщалось, что более 250 нижегородских предпринимателей зарегистрировалось на цифровой платформе "Мой экспорт".