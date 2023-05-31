Минтруд анонсировал календарь праздничных дней в 2024 году Общество

Минтруд России опубликовал календарь праздничных дней в 2024 году. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно документу, новогодние каникулы в 2024 году в России продлятся 10 дней - с 29 декабря по 8 января включительно.

Майские праздники в общей сложности продлятся 8 дней - дважды по 4 дня: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

В министерстве отметили, что сразу несколько праздничных дней в следующем году выпадут на выходные, поэтому их перенесут на другие даты.

Например, выходные 6 и 7 января, совпавшие с новогодними каникулами, перенесли на 10 мая и 31 декабря. С субботы 27 апреля выходной сдвинули на понедельник 29 апреля - таким образом предстоит шестидневная рабочая неделя перед первыми майскими каникулами.

Кроме того, с субботы 2 ноября выходной перенесут на 30 апреля, а с субботы 28 декабря - на понедельник 30 декабря.

На 23 февраля и 8 марта, выпадающие на пятницу, россиян ждут трёхдневные выходные.