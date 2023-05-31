Муниципальные предприятия Нижнего Новгорода заработали за 2022 год 1,2 млрд рублей Экономика

Постоянная комиссия по экономике, промышленности и предпринимательству Гордумы Нижнего Новгорода на заседании 19 июня рассмотрела результаты финансово-экономической деятельности городских муниципальных предприятий за 2022 год.

В прошлом году в Нижнем Новгороде функционировали девять муниципальных предприятий, совокупный объём выручки которых составил 1,2 млрд рублей. Этот показатель на 5% выше, чем в 2021 году.

Наибольший объём выручки принесла деятельность МП "Нижегородское метро" – 683 млн рублей. На втором месте - "Инженерные сети", которые заработали 157 млн рублей, на третьем – "Нижегородские бани" с выручкой в 141 млн рублей.

Директор городского департамента экономического развития Марина Антипова подчеркнула, что пять муниципальных предприятий получили чистую прибыль в общем размере 28 млн рублей: "Городская управляющая компания" - 11 млн рублей, "Нижегородские бани" - 10,8 млн рублей, "Муниципальная недвижимость" - 4,1 млн рублей, "Дворец бракосочетания Автозаводского района - 1,5 млн рублей, "Автозаводский парк" - более 580 тысяч рублей.

При этом общий размер кредиторской задолженности по итогам отчётного периода у муниципальных предприятий составил 409,3 млн рублей - это на 9% меньше, чем в 2021 году .

Напомним, что депутаты Гордумы на заседании 24 мая утвердили отчёт об исполнении бюджета Нижнего Новгорода за 2022 год. В течение прошлого года доходы бюджета увеличились с 44,5 до 68,8 млрд рублей. Это связано с ростом собственных доходов на 2,9 млрд рублей и увеличением межбюджетных трансфертов на 20,3 млрд рублей.