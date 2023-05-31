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Общество

Госдума рассмотрит возврат переходов на летнее и зимнее время

19 июня 2023 17:47  [99] Общество

В Госдуму РФ 21 июня будет внесён на рассмотрение законопроект о возвращении сезонных переходов на летнее и зимнее время. Об этом рассказал автор инициативы - депутат от фракции КПРФ Михаил Матвеев.

"Законопроект о возврате переходов на летнее время внесут в Госдуму в день летнего солнцестояния 21 июня", — процитировал телеканал "360" сообщение политика, размещённое в соцсетях.

Парламентарий в своей публикации спросил у своих подписчиков, поддерживают ли они использование летнего времени с конца марта по октябрь.

На данный момент в опросе приняли участие почти 5 тысяч человек. 38% проголосовавших ответили "да". Против инициативы высказались 62%.

Напомним, впервые предложение отказаться от сезонного перевода часов поступило в Госдуму от Владимира Жириновского и Игоря Лебедева в октябре 2010 года. Тогда правительство отказалось от инициативы. Но уже в 2011-м отменить перевод часов в дни весеннего и осеннего равноденствия предложил президент России Дмитрий Медведев - и страна перешла на летнее время.

В 2014 году указом президента Путина принят переход на зимнее время, которое действует до сих пор.

А вот врачи полагают, что возвращение к зимнему и летнему времени пойдёт на пользу человеческому организму.

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Теги:
Госдума Законопроекты
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