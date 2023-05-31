Первая в Нижегородской области гостиница для агротуризма появится в Павловском районе Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Нижегородской области строят сразу несколько объектов для агротуризма на территории Павловского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, зампредседателя комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий ЗСНО Александр Ефремцев посетил строящиеся объекты и пообщался с фермером, который занимается развитием агротуризма на территории района.

Согласно информации, по федеральной программе "Развитие агротуризма" в 2022 году фермер получил 8,5 млн рублей. На данные средства уже возведены гостиничный дом, 4 беседки, бани, также закуплены трактор и снегоход.

Завершение всех работ и встреча первых туристов запланированы на август текущего года.

Туристам, в частности, будут предлагать рыбалку, сбор ягод и грибов, посещение животноводческой фермы, осмотр сбора урожая на полях, катание на лодках, аренду бань и беседок.

Как подчеркнул Александр Ефремцев, агротуризм является новым направлением в России.

"Нижегородская область вошла в число тех, кто на самых первых этапах смог принять участие в получении гранта, подготовить необходимые документы, и уже сегодня успешно реализовывать проект. Все, что мы сегодня увидели полностью соответствует тем документам, которые были представлены. Ждем окончания работ по объекту, и гости уже смогут приезжать на полноценный сельский отдых. Это наш первый положительный опыт в развитии агротуризма с учетом федерального и регионального финансирования. Кстати, программа все еще работает, и каждый желающий нижегородский фермер может принять в ней участие. Депутаты Законодательного Собрания в свою очередь всегда готовы поддержать в развитии этого совершенно нового и современного направления в регионе", - отметил зампредседателя комитета АПК ЗСНО.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели получат льготы на развитие эко-рекреационного и аграрно-познавательного туризма. Три нижегородских сельхозпроизводителя получат в 2023 году федеральные гранты "Агротуризм".