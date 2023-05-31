Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ 2" в Нижнем Новгороде
Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Участок площади Минина и Пожарского перекрыт до 28 июня
Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 июня 2023 10:25  [8] Двое сотрудников нижегородского правительства заключили контракты на военную службу для участия в СВО
20 июня 2023 09:30  [74] Прием заявок на конкурс "Смарт Диалог" продлен до 30 июня
20 июня 2023 09:07  [120] Первая в Нижегородской области гостиница для агротуризма появится в Павловском районе
19 июня 2023 18:58  [327] Правозащитную организацию "Агора" включат в реестр нежелательных организаций
19 июня 2023 18:21  [263] Основание двухъярусной смотровой площадки у Святого озера достроили в Дзержинске
19 июня 2023 17:58  [280] "Уроки здоровья" проводят для нижегородских пенсионеров
19 июня 2023 17:47  [266] Госдума рассмотрит возврат переходов на летнее и зимнее время
19 июня 2023 16:48  [294] Экотропу от канатной дороги до Борской поймы планируется создать на Бору
19 июня 2023 16:12  [297] Минтруд анонсировал календарь праздничных дней в 2024 году
19 июня 2023 15:30  [271] Нижегородских волонтеров - победителей конкурса "Спасибо Вам!" наградили в КУПНО
Общество

Первая в Нижегородской области гостиница для агротуризма появится в Павловском районе

20 июня 2023 09:07  [120] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Нижегородской области строят сразу несколько объектов для агротуризма на территории Павловского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, зампредседателя комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий ЗСНО Александр Ефремцев посетил строящиеся объекты и пообщался с фермером, который занимается развитием агротуризма на территории района.

Согласно информации, по федеральной программе "Развитие агротуризма" в 2022 году фермер получил 8,5 млн рублей. На данные средства уже возведены гостиничный дом, 4 беседки, бани, также закуплены трактор и снегоход. 

Завершение всех работ и встреча первых туристов запланированы на август текущего года.

Туристам, в частности, будут предлагать рыбалку, сбор ягод и грибов, посещение животноводческой фермы, осмотр сбора урожая на полях, катание на лодках, аренду бань и беседок.

Как подчеркнул Александр Ефремцев, агротуризм является новым направлением в России.

"Нижегородская область вошла в число тех, кто на самых первых этапах смог принять участие в получении гранта, подготовить необходимые документы, и уже сегодня успешно реализовывать проект. Все, что мы сегодня увидели полностью соответствует тем документам, которые были представлены. Ждем окончания работ по объекту, и гости уже смогут приезжать на полноценный сельский отдых. Это наш первый положительный опыт в развитии агротуризма с учетом федерального и регионального финансирования. Кстати, программа все еще работает, и каждый желающий нижегородский фермер может принять в ней участие. Депутаты Законодательного Собрания в свою очередь всегда готовы поддержать в развитии этого совершенно нового и современного направления в регионе", - отметил зампредседателя комитета АПК ЗСНО.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели получат льготы на развитие эко-рекреационного и аграрно-познавательного туризма. Три нижегородских сельхозпроизводителя получат в 2023 году федеральные гранты "Агротуризм". 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Законодательное собрание Павловский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph