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Общество

Прием заявок на конкурс "Смарт Диалог" продлен до 30 июня

20 июня 2023 09:30  [74] Общество

Агентство стратегических инициатив и АНО "Диалог Регионы", головная организация Центров управления регионами, приняли решение продлить прием заявок на конкурс лучших управленческих практик "Смарт Диалог". Представить свой проект в области здравоохранения, социальной политики и образования могут органы власти, представители бизнеса и НКО на платформе "Смартека" до 30 июня.

Как отметил заместитель операционного директора Агентства стратегических инициатив Илья Мамыкин, данное решение было принято в связи с возросшей активностью лидеров проектов в последнюю неделю и запросом на предоставление дополнительного времени на подготовку заявок.

"Сейчас предварительную модерацию прошло 324 заявки. Среди них много сильных и интересных решений. Например, по направлению "Здравоохранение" — это тюменская практика управления лекарственными препаратами по системе Kanban. По треку "Социальная политика" — московский проект обучения и трудоустройства людей с инвалидностью "Будущее без ограничений", а в направлении "Образование" — проекты Башкирии и Мордовии по повышению качества школьного питания. Еще свыше 870 проектов находятся на стадии заполнения паспорта. За счет продления заявочной кампании авторы могут их доработать, а также успеть подать на конкурс другие управленческие решения", — отметил заместитель операционного директора Агентства стратегических инициатив Илья Мамыкин.  

На данный момент больше всего заявок от представителей региональных и муниципальных органов власти, некоммерческих организаций и бизнеса поступило по направлению "Социальная политика" — 190. В "Образовании" принято 90 проектов, в "Здравоохранении" — 44.   

"Петербургский международный экономический форум отчетливо показал, что в России сильно вырос запрос на отечественные идеи, инициативы, особенно в сфере управления. Заявки на "Смарт Диалог" продолжают поступать, и все они имеют стратегически важное значение для развития регионов. Совместно с АСИ мы решили продлить прием практик, чтобы собрать на платформе "Смартека" большую и качественную базу идей по направлениям социальной политики, здравоохранения и образования", — отметил директор по цифровой трансформации АНО "Диалог Регионы" Феликс Гадзаов.

Представить на конкурс можно уже реализованные проекты, которые показали измеримые результаты и способствуют достижению целей национальных проектов "Здравоохранение", "Демография", "Образование" и "Цифровая экономика".

Победителей определят в 13 номинациях, сформированных на основе популярных запросов граждан в интернете. Среди них — обеспечение лекарствами, повышение качества работы скорой помощи, а также комфорт и безопасность в образовательных организациях. По каждому из этих вопросов предусмотрена своя номинация. С полным их списком можно ознакомиться по ссылке.

Победа в конкурсе даст возможность лидерам предложить свои проекты органам власти для внедрения и масштабировать их в пределах не только региона, но и страны. Например, один из участников конкурса — платформа автоматизации психодиагностики TestU.online уже используется в Рязанской области, Подмосковье, Санкт-Петербурге, на Кузбассе, а также на новых территориях.  

Практики-победители также будут представлены на общественное голосование, во время которого жители выберут решения, реализацию которых хотели бы увидеть в своем регионе.

Ранее сообщалось, что лучшие управленческие практики страны выберут на конкурсе "Смарт Диалог".

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