Женщина погибла в результате ДТП в Кстовском районе Происшествия

Женщина, управляя автомобилем "Тойота", не справилась с управлением и врезалась в стоящий на парковке грузовик в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского УГИБДД.

Согласно информации, смертельное ДТП произошло 19 июня в 22:30 на 467 км трассы М-7.

В результате аварии водитель иномарки, женщина 1988 года рождения скончалась на месте от полученных травм.

Кроме того, пострадали находившиеся в легковом автомобиле дети. Мальчик 2014 года рождения и девочка 2020 года рождения с различными травмами были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что водитель "Лады" врезался в фуру и погиб на трассе в Балахнинском районе.