Женщина погибла в результате ДТП в Кстовском районе

Женщина, управляя автомобилем "Тойота", не справилась с управлением и врезалась в стоящий на парковке грузовик в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского УГИБДД.
Согласно информации, смертельное ДТП произошло 19 июня в 22:30 на 467 км трассы М-7.
В результате аварии водитель иномарки, женщина 1988 года рождения скончалась на месте от полученных травм.
Кроме того, пострадали находившиеся в легковом автомобиле дети. Мальчик 2014 года рождения и девочка 2020 года рождения с различными травмами были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что водитель "Лады" врезался в фуру и погиб на трассе в Балахнинском районе.
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