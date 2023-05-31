Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ 2" в Нижнем Новгороде
Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
Благоустройство парка имени Кулибина
Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 июня 2023 11:50  [47] Идеи для развития туризма, культуры и НХП обсудили на стратсессии в Нижегородской области
20 июня 2023 11:41  [58] Участок Кремлевского бульвара от Тайницкой до Северной башни закрыли для пешеходов до 27 июня
20 июня 2023 11:32  [83] Спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин наградил в Дзержинске медработников в честь профессионального праздника
20 июня 2023 11:02  [109] Благоустройство объектов проходит в поселке Тонкино накануне 300-летия
20 июня 2023 10:48  [121] Росприроднадзор выявил на кстовском "РусВинил" превышение нормы выбросов загрязняющих веществ
20 июня 2023 10:25  [133] Двое сотрудников нижегородского правительства заключили контракты на военную службу для участия в СВО
20 июня 2023 09:30  [118] Прием заявок на конкурс "Смарт Диалог" продлен до 30 июня
20 июня 2023 09:07  [184] Первая в Нижегородской области гостиница для агротуризма появится в Павловском районе
19 июня 2023 18:58  [343] Правозащитную организацию "Агора" включат в реестр нежелательных организаций
19 июня 2023 18:21  [277] Основание двухъярусной смотровой площадки у Святого озера достроили в Дзержинске
Общество

Благоустройство объектов проходит в поселке Тонкино накануне 300-летия

20 июня 2023 11:02  [109] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 300-летия рабочего поселка Тонкино провел замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Юбилей поселка будет отмечаться 12 августа текущего года. Ранее глава региона Глеб Никитин дал поручение о выделении 30 млн рублей для подготовки к празднованию знаменательной даты.

Как рассказал в ходе заседания оргкомитета глава Тонкино Александр Баев, накануне юбилея в поселке проходит благоустройство и ремонт целого ряда объектов.

В настоящее время практически завершено благоустройство парка им. 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. В сквере появилась сеть пешеходных дорожек, устанавливаются новые ограждения, ведутся работы по допозеленению.

Кроме того, в поселке уже введены в эксплуатацию мини-футбольное поле с искусственным покрытием и универсальная игровая спортивная площадка. Строительство проведено в рамках адресной инвестиционной программы "Развитие Нижегородской области".

Рабочие также благоустраивают территорию вокруг Тонкинской ЦРБ: там уже завершен ремонт дорожного покрытия, строительство тротуаров и установка ограждения. В прошлом году проведен ремонт зданий терапевтического и хирургического отделений. Капитально отремонтированы помещения приемного покоя и детской консультации. Отремонтирована система водоснабжения и водоотведения. До начала августа также будет закуплено новое медицинское оборудование в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Также этим летом в поселке приведут в порядок ряд дорог общего пользования. Подрядчик также ведет капитальный ремонт местного Дома культуры.

Гостей праздника в Тонкине ждет большая культурная программа. Ее разработкой занимается администрация муниципального округа совместно с АНО "Центр 800".

Ранее сообщалось, что торжественное открытие восстановленного мемориала состоялось в Тонкине.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph