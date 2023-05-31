Благоустройство объектов проходит в поселке Тонкино накануне 300-летия Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 300-летия рабочего поселка Тонкино провел замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Юбилей поселка будет отмечаться 12 августа текущего года. Ранее глава региона Глеб Никитин дал поручение о выделении 30 млн рублей для подготовки к празднованию знаменательной даты.

Как рассказал в ходе заседания оргкомитета глава Тонкино Александр Баев, накануне юбилея в поселке проходит благоустройство и ремонт целого ряда объектов.

В настоящее время практически завершено благоустройство парка им. 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. В сквере появилась сеть пешеходных дорожек, устанавливаются новые ограждения, ведутся работы по допозеленению.

Кроме того, в поселке уже введены в эксплуатацию мини-футбольное поле с искусственным покрытием и универсальная игровая спортивная площадка. Строительство проведено в рамках адресной инвестиционной программы "Развитие Нижегородской области".

Рабочие также благоустраивают территорию вокруг Тонкинской ЦРБ: там уже завершен ремонт дорожного покрытия, строительство тротуаров и установка ограждения. В прошлом году проведен ремонт зданий терапевтического и хирургического отделений. Капитально отремонтированы помещения приемного покоя и детской консультации. Отремонтирована система водоснабжения и водоотведения. До начала августа также будет закуплено новое медицинское оборудование в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Также этим летом в поселке приведут в порядок ряд дорог общего пользования. Подрядчик также ведет капитальный ремонт местного Дома культуры.

Гостей праздника в Тонкине ждет большая культурная программа. Ее разработкой занимается администрация муниципального округа совместно с АНО "Центр 800".

Ранее сообщалось, что торжественное открытие восстановленного мемориала состоялось в Тонкине.