Региональный фестиваль дeтcкoго фyтбoла объединил почти 300 юных любителей игры с мячом Спорт

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

19 июня, в Международный день детского футбола, на стадионе "Локомотив" впервые состоялся региональный фестиваль "Футбол в школе". Праздник для юных спортсменов был организован в рамках одноименного проекта Российского футбольного союза и Всероссийского марафона "Сила России" партии "Единая Россия".

На футбольное поле "Локомотива" вышли 24 команды образовательных учреждений со всей Нижегородской области.

Региональный координатор проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия" Владимир Поддымников отметил, что марафон "Сила России" призван объединить спортивные сообщества, любителей активного и здорового образа, новичков и профессионалов, создать еще больше точек притяжения для желающих заниматься спортом.

"В Мeждyнapoдный дeнь дeтcкoгo фyтбoлa мы пpoвoдим бoльшoй тypниp среди активных, спортивных ребят. Футбол – любимый вид спорт миллионов, и каждый год число приверженцев игры с мячом неуклонно растет. Boзмoжнo, в бyдyщeм кто-то из вас свяжет свою судьбу с большим спортом. А сейчас желаю вам, чтобы этoт cтapт, кoтopый вы взяли сегодня, помог вам быть сильными, упорными и вел к победам и в спорте, и в жизни!", - обратился к участникам координатор партпроекта.

Председатель регионального общественного совета партийного проекта "Детский спорт", директор департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Антон Ермаков отметил важность проведения таких фестивалей: "Фестиваль, безусловно, даст дополнительный стимул развитию детского футбола в Нижегородской области, достижению новых результатов воспитанниками общеобразовательных школ. Сила России - в ее детях, в их спортивном совершенствовании и достижении ими результатов в различных сферах деятельности. Такие фестивали должны проходить на постоянной основе, что позволит приобщать к здоровому образу жизни все больше и больше детей и их родителей".

С показательным номером для участников и гостей фестиваля выступила команда по художественной гимнастике "Нон-Стоп".

Перед началом игр для ребят провел разминку игрок профессионального мини-футбольного клуба "Торпедо" Артем Бритов. Вместе с ним спортсмены выполнили упражнения, которые необходимы для общефизической подготовки футболистов.

Затем между командами состоялись мини-матчи по 10 минут. Соревнования проходили в четырех возрастных категориях: 2008-2009 г.р., 2010-2011 г.р., 2012-2013 г.р., 2014 и младше. Игроки показали хороший результат и высокий уровень подготовки.

Все команды получили сладкие призы от партии «Единая Россия».

Фестиваль был организован Детско-юношеским центром Нижегородской области "Олимпиец" совместно с региональным министерством спорта и Федерацией футбола Нижегородской области при поддержке регионального отделения партии "Единая Россия" в рамках Всероссийского спортивного марафона "Сила России".

Напомним, 1 июня в Нижегородской области стартовал Всероссийский марафон "Сила России". В течение лета для всех желающих будут проходить бесплатные занятия в спортивных центрах, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдача норм ГТО. Штаб общественной поддержки партии также откроет площадки, на которых профессиональные тренеры будут проводить занятия. Участие в спортивном марафоне смогут принять и люди с ограниченными возможностями здоровья.

В Нижегородской области организаторами марафона выступают региональное отделение и совет сторонников партии "Единая Россия", областные министерства спорта и образования и науки, департамент физической культуры и спорта Нижнего Новгорода, профильные организации, Штаб общественной поддержки.

Поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, является одним из ключевых направлений народной программы "Единой России".