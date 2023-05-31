Производство бумаги для гофрирования по новой технологии запустят в Нижегородской области Бизнес

Минпромторг России, лесопромышленная компания "Волга", правительство Нижегородской области и администрация Балахнинского муниципального округа заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0). Об этом сообщает Минпромторг РФ.

Специальный инвестиционный контракт поможет запустить серийное производство продукции с использованием современных технологий – бумаги для гофрирования, что позволит увеличить мощность предприятия по выпуску готовой продукции на 140 тыс. тонн в год, а также получить рост прибыли от реализации дополнительного выпуска готовой продукции.

В планах также – реализация инвестпроекта по повышению энергоэффективности компании и увеличению собственной генерации электроэнергии. В частности, в энергокомплексе (НиГРЭС) АО "Волга" будет установлена новая конденсационная турбина с генератором мощностью 27 МВт, что обеспечит растущее энергопотребление предприятия благодаря избыточному пару, появившемуся в результате перераспределения тепловых балансов потребителей региона и сезонности тепловых нагрузок.

"Волга" - это одна из крупнейших лесопромышленных компаний России. Планируемые к реализации в компании проекты стратегического развития направлены на увеличение производительности и объемов производства, полное обеспечение собственной электроэнергией и повышение финансовой устойчивости", - отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.

"Механизм СПИК уже показал свою эффективность в нашем регионе. Хорошо, что появляются новые примеры! В данном случае речь идет о крупном проекте с серьезным объемом инвестиций, который имеет импортозамещающее значение и предполагает использование современных технологий, позволяющих снизить нагрузку на окружающую среду. Это дает новые возможности развития для территории, где он реализуется", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Контракт заключен до конца 2028 года. Предприятие сможет воспользоваться налоговыми льготами на прибыль и имущество в соответствии с действующим законодательством РФ и Нижегородской области.

"Для нас подписание специального инвестиционного контракта - это важный шаг на пути модернизации производства и устойчивого развития компании. Мы реализуем крупные инвестиционные проекты при поддержке Минпромторга РФ не в первый раз, при этом СПИК 2.0 для нас – новый инструмент господдержки, которым мы воспользовались впервые. Тот факт, что наш проект получил поддержку на самом высоком уровне, подтверждает и уровень двустороннего доверия, и серьезность наших намерений. Благодарим руководство Министерства промышленности и торговли РФ, правительство региона за оказанное доверие и надеемся на долгосрочное сотрудничество", - сказал генеральный директор АО "Волга" Сергей Пондарь.

Ранее сообщалось, что три соглашения о создании производств на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске подписали на ПМЭФ.