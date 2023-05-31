Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
Участок площади Минина и Пожарского перекрыт до 28 июня
Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ 2" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 июня 2023 13:14  [51] Только в одном озере Нижнего Новгорода вода не соответствует бактериологическим нормам
20 июня 2023 12:44  [96] Двое нижегородцев из "Движения первых" представят регион на Всероссийском молодежном форуме "Шум"
20 июня 2023 12:26  [138] Трасса движения автобусного маршрута Т-55 в Нижнем Новгороде будет изменена
20 июня 2023 11:50  [121] Идеи для развития туризма, культуры и НХП обсудили на стратсессии в Нижегородской области
20 июня 2023 11:41  [131] Участок Кремлевского бульвара от Тайницкой до Северной башни закрыли для пешеходов до 27 июня
20 июня 2023 11:32  [126] Спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин наградил в Дзержинске медработников в честь профессионального праздника
20 июня 2023 11:02  [154] Благоустройство объектов проходит в поселке Тонкино накануне 300-летия
20 июня 2023 10:48  [151] Росприроднадзор выявил на кстовском "РусВинил" превышение нормы выбросов загрязняющих веществ
20 июня 2023 10:25  [171] Двое сотрудников нижегородского правительства заключили контракты на военную службу для участия в СВО
20 июня 2023 09:30  [135] Прием заявок на конкурс "Смарт Диалог" продлен до 30 июня
Общество

Двое нижегородцев из "Движения первых" представят регион на Всероссийском молодежном форуме "Шум"

20 июня 2023 12:44  [96] Общество
Фото: организаторы форума

Фото: организаторы форума

Представители нижегородского отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых" отправились в Калининград для участия во Всероссийском молодежном форуме "Шум", сообщают организаторы форума.

Специалист регионального отделения движения Светлана Кабанова и школьница из Дзержинска Софья Аникина будут изучать сферу медиа и в составе молодежных команд разработают информационные проекты для государства и бизнеса.

Участие в форуме принимают 650 человек в возрасте от 14 до 30 лет из множества регионов России и Республики Беларусь – молодые креаторы, продюсеры, блогеры, дизайнеры, фотографы, журналисты. Организаторами мероприятия, которое в этом году проводится во второй раз, выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительство Калининградской области. 

В открытии форума приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

"Сегодня идет война за смыслы, за будущее. Это информационно-психологическая война, она будет дольше всех остальных. Этот вызов требует высочайшего профессионализма людей, которые занимаются информационной политикой, занимаются формированием и трансляцией смыслов, воспитанием. Но время вызовов – это время новых, уникальных возможностей. Это ваши возможности, ваше будущее. Успехов и удачи вам!", – обратился к ребятам Сергей Кириенко. 

В 2023 году "Шум" стал одним из трех наиболее популярных форумов среди молодежи. Заявки на участие в мероприятии подали более 5,6 тысячи человек. На смену "Движения первых" "Шум. Первые" поступило 1117 заявок. Отбор прошли 30 подростков из 26 регионов России, 15 подростков из Калининградской области. Экспертная комиссия оценивала мотивацию, а также опыт будущих участников в медиасфере и общественной деятельности.

"Конкуренция была – 25 человек на место! Мы очень рады, что смогли пройти такой серьезный отбор. Калининград в эти дни буквально пропитан атмосферой медиа. Мы будет учиться правильно воспринимать и создавать контент, изучать новые форматы и тонкости кибербезопасности в современном мире", – поделилась впечатлениями Светлана Кабанова.

По словам председателя совета регионального отделения "Движения первых" Вячеслава Амосова, ребята обязательно поделятся полученным опытом и новыми знаниями со школьниками Нижегородской области. 

"Главная задача наших участников состоит в том, чтобы принести в регион полученные на форуме востребованные навыки и новые форматы в медиасфере, научить им наших ребят. Мы придаем большое значение работе в информационном поле, понимая, как это важно сегодня. Поэтому уже в ноябре 2023 года «Движение первых» проведет в Нижегородской области региональный фестиваль школьных медиацентров, на котором мы будем вместе с ребятами учиться создавать интересные и полезные информационные проекты", – рассказал он. 

Форум "Шум" продлится до 24 июня. Кульминацией станут масштабные торжества в честь Дня молодежи, защита проектов и награждение победителей грантового конкурса Росмолодежи.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph