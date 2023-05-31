Двое нижегородцев из "Движения первых" представят регион на Всероссийском молодежном форуме "Шум" Общество

Фото: организаторы форума

Представители нижегородского отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых" отправились в Калининград для участия во Всероссийском молодежном форуме "Шум", сообщают организаторы форума.

Специалист регионального отделения движения Светлана Кабанова и школьница из Дзержинска Софья Аникина будут изучать сферу медиа и в составе молодежных команд разработают информационные проекты для государства и бизнеса.

Участие в форуме принимают 650 человек в возрасте от 14 до 30 лет из множества регионов России и Республики Беларусь – молодые креаторы, продюсеры, блогеры, дизайнеры, фотографы, журналисты. Организаторами мероприятия, которое в этом году проводится во второй раз, выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительство Калининградской области.

В открытии форума приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

"Сегодня идет война за смыслы, за будущее. Это информационно-психологическая война, она будет дольше всех остальных. Этот вызов требует высочайшего профессионализма людей, которые занимаются информационной политикой, занимаются формированием и трансляцией смыслов, воспитанием. Но время вызовов – это время новых, уникальных возможностей. Это ваши возможности, ваше будущее. Успехов и удачи вам!", – обратился к ребятам Сергей Кириенко.

В 2023 году "Шум" стал одним из трех наиболее популярных форумов среди молодежи. Заявки на участие в мероприятии подали более 5,6 тысячи человек. На смену "Движения первых" "Шум. Первые" поступило 1117 заявок. Отбор прошли 30 подростков из 26 регионов России, 15 подростков из Калининградской области. Экспертная комиссия оценивала мотивацию, а также опыт будущих участников в медиасфере и общественной деятельности.

"Конкуренция была – 25 человек на место! Мы очень рады, что смогли пройти такой серьезный отбор. Калининград в эти дни буквально пропитан атмосферой медиа. Мы будет учиться правильно воспринимать и создавать контент, изучать новые форматы и тонкости кибербезопасности в современном мире", – поделилась впечатлениями Светлана Кабанова.

По словам председателя совета регионального отделения "Движения первых" Вячеслава Амосова, ребята обязательно поделятся полученным опытом и новыми знаниями со школьниками Нижегородской области.

"Главная задача наших участников состоит в том, чтобы принести в регион полученные на форуме востребованные навыки и новые форматы в медиасфере, научить им наших ребят. Мы придаем большое значение работе в информационном поле, понимая, как это важно сегодня. Поэтому уже в ноябре 2023 года «Движение первых» проведет в Нижегородской области региональный фестиваль школьных медиацентров, на котором мы будем вместе с ребятами учиться создавать интересные и полезные информационные проекты", – рассказал он.

Форум "Шум" продлится до 24 июня. Кульминацией станут масштабные торжества в честь Дня молодежи, защита проектов и награждение победителей грантового конкурса Росмолодежи.