Две баржи столкнулись с воротами Городецкого гидроузла Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Две баржи столкнулись с воротами Городецкого гидроузла сегодня утром. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Согласно информации, 20 июня около 10:40 баржи "ВФТ3" и"ВФТ11" столкнулись с верхними подводными воротами 16 шлюза камеры Городецкого гидроузла.

Оба судна эксплуатируются компанией "Волжское пароходство".

Отмечается, что в настоящее время судоходство через гидроузел приостановлено. Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия и характер нанесенных повреждений.

Ранее сообщалось, что пять происшествий с маломерными судами было зарегистрировано в Нижегородской области в 2022 году.