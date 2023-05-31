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Две баржи столкнулись с воротами Городецкого гидроузла сегодня утром. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Согласно информации, 20 июня около 10:40 баржи "ВФТ3" и"ВФТ11" столкнулись с верхними подводными воротами 16 шлюза камеры Городецкого гидроузла.
Оба судна эксплуатируются компанией "Волжское пароходство".
Отмечается, что в настоящее время судоходство через гидроузел приостановлено. Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия и характер нанесенных повреждений.
Ранее сообщалось, что пять происшествий с маломерными судами было зарегистрировано в Нижегородской области в 2022 году.
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