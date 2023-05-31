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Общество

Самостоятельно эвакуировавшиеся жители Белгородской области могут обратиться за помощью в Штаб общественной поддержки

20 июня 2023 13:56  [99] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Жители Белгородской области, самостоятельно прибывшие в Нижегородскую область, могут обратиться за помощью в Штаб общественной поддержки "Единой России", на базе которого работает региональная общественная приемная партии.

При необходимости им будет оказана адресная поддержка в решении бытовых вопросов, информационная, юридическая, психологическая и другая помощь специалистов. 

"Мы уже больше года оказываем всю необходимую поддержку вынужденным переселенцам с Донбасса, с освобожденных территорий. За это время мы выработали систему, некий алгоритм оказания помощи. Поэтому, если у нас в регионе есть жители Белгородской области, которые, возможно, приехали к своим родственникам или друзьям, то мы готовы оказать всестороннюю поддержку", - отметил  руководитель региональной общественной приемной "Единой России" Виктор Лунин.

Обратиться за помощью можно по следующим контактам: 

- в региональную общественную приемную партии по тел. 8 (831) 435-13-81, 8 (831) 435-13-91, 8(831) 434-42-50 или через oнлайн-форму подачи обращения: https://clck.ru/NmbEZ  
- в Штаб общественной поддержки по тел. 8 (831) 435-14-01, 8(831) 435-13-91, 8(831) 435-13-81.  

А также по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д.2а.

Напомним, нижегородцы оказывают гуманитарную помощь жителям Белгородской области. В начале июня из региона оперативно были отправлены грузы с предметами первой необходимости для людей, оказавшихся в сложной ситуации.  

На базе региональной и местных приемных "Единой России" работают пункты сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев, жителей Донбасса и освобожденных территорий.  

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Теги:
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