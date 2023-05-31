Публичная кадастровая карта

Публичная кадастровая карта https://roskarta.com – ресурс, который считается общедоступным. Каждый желающий может получить всю необходимую информацию и сделать это совершенно бесплатно.

Ресурс активно развивается и в данный момент тут можно найти информацию о любом объекте недвижимости, который расположен на территории РФ. К примеру, можно оценить расположение объекта, узнать о ближайших объектах, а также получить сведения о владельцах и выписку из ЕГРН.

Плюсы, на которые стоит обратить внимание

Публичная кадастровая карта Нижегородской области https://roskarta.com/map/nijegorodskaya-oblast - это отличная возможность найти интересующий объект на карте и получить многочисленные данные, которые позволят все тщательно обдумать и решиться на покупку.

К основным преимуществам использования кадастровой карты можно отнести следующие нюансы:

Легко найти необходимый участок. Для того, чтобы найти участок, стоит правильно указать адрес. После этого стоит нажать на сектор и сразу же на экране появится информация. Не стоит спешить и сразу же закрывать вкладку. Полученную информацию стоит внимательно изучить. Можно узнать цену. Для этого, стоит выделить объект и в левой стороне появится информация о цене. Если человек не знает кадастрового номера, то он может просто указать адрес. Поиск объекта будет осуществляться по региону, который будет указан. На карте будут показаны не только отдельные объекты района, но и улицы, а также номера домов. Если нужно провести более глубокую проверку, то стоит зарегистрироваться на сайте Росреестра и подать заявку в течение 5-ти рабочих дней. Публичная кадастровая карта Нижнего Новгорода https://roskarta.com/map/nijegorodskaya-oblast/nijniy-novgorod позволяет узнать не только номер участка, но и даже пройтись по улице, посмотреть на расположении дороги и наличие прочих объектов в районе. Также пользователю станет доступен номерной список. Важно, чтобы номер на карте соответствовал номеру, который указан в документах. Если требуется заказать отчет, то стоит правильно указать кадастровый номер. Можно получить информацию о владельце. Подобный документ играет огромную роль и его можно использовать для того, чтобы совершить сделку купли-продажи.

Изменения, которые были внесены в кадастровую карту, позволили расширить количество информации, которую можно получить. Стоит отметить, что обновление данных происходит ежедневно. Получить доступ к кадастровой карте можно не только с компьютера, но и с мобильно телефона.

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