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LIFE POS: оптимизация бизнеса и снижение расходов в одном приложении

20 июня 2023 15:17  [81]

Ее можно установить на кассы или смарт-терминалы или использовать одноименное приложение для мобильного телефона: так вы сможете сократить операционные расходы, улучшить эффективность работы, что в итоге приводит к повышению прибыли вашего бизнеса.

Как LIFE POS позволит сделать ваши бизнес-процессы проще?

  • Функциональность: LIFE POS — это приложение для приема безналичной оплаты, которое отличается гибким API, позволяющим интегрировать его с CRM или CMS-системой и адаптировать к уже отлаженным бизнес-процессам. Оно позволяет осуществлять прием безналичных платежей с использованием технологии SoftPOS, а также через систему быстрых платежей. Функция кассы в приложении реализована благодаря подключению облачной технологии.

    Вы можете установить бесшовную интеграцию с 1С: Розница, 1С: Управление Торговлей, 1С: Бухгалтерия, iiko, RetailCRM для автоматического переноса данных по товарам, заказам и продажам — никакого ручного труда.
     

  • Разные способы использования: LIFE POS работает на всех устройствах с операционной системой Android, что позволяет устанавливать приложение на мобильный телефон сотрудника и сокращать затраты на покупку и обслуживание оборудования. В LIFE POS доступен прием платежей через систему быстрых платежей, а также отдельный способ оплаты, когда сумма делится на разные способы: одну часть можно оплатить одной картой, а другую - другой или наличными. При этом чек будет сформирован на общую сумму.

    Вы также можете использовать LIFE POS в качестве кассовой программы — сервис совместим с большинством версий касс и смарт терминалов. Уточнить совместимость с вашей кассой можно оставив заявку на сайте LIFE PAY.

  • Экономия на операционных расходах: Установите приложение на смартфоны сотрудников — сократите издержки на покупку, обслуживание и ремонт парка терминалов. Кстати, познакомиться с приложением можно совершенно бесплатно — версия Lite доступна к использованию за 0 рублей. Узнайте подробности у сотрудников LIFE PAY в специальном Telegram-боте.

  • Редактирование заказа: LIFE POS предлагает различные сценарии управления доступом сотрудников. Менеджер может разрешить курьеру или выездному работнику изменять позиции заказа или полностью их отменять, что минимизирует задержки в работе. Это помогает ускорить работу, поскольку курьерам не нужно связываться с ответственным менеджером по телефону или в чате, чтобы изменить заказ, что минимизирует задержки в работе.

  • Функция антифрода: Однако приложение также поддерживает противоположный принцип работы: возможность редактирования заказа может быть ограничена для курьера старшими менеджерами. Это минимизирует риски подмены позиций заказа или их умышленной ложной отмены. что поможет обеспечить безопасность вашего бизнеса и защитить его от потенциального мошенничества со стороны курьеров или других сотрудников

  • Аналитика и учет: В личном кабинете, доступном в мобильных и компьютерных версиях, предоставляются визуальные отчеты в разрезе розничного магазина, отдельного сотрудника или продукта. Отчеты можно загружать в различных форматах или интегрировать с любыми бухгалтерскими системами.

  • Интеграции: LIFE POS позволяет экспортировать товары (все или только определенные — по вашему выбору) из вашей CRM-системы в LIFE POS, настроить автоматический запланированный экспорт, перенести товар сразу с штрих-кодами и статьями, загрузить информацию о платежах и возвратах из LIFE POS. Вы можете сделать интеграцию с любой системой, которую используете, благодаря открытому API.
     

Решения LIFE PAY помогут вам управлять вашим бизнесом с максимальной производительностью — оставьте заявку на сайте, чтобы узнать подробнее.

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