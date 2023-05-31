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Бизнес

Налоговые льготы предоставят компании-инвестору проекта строительства крупного складского комплекса в Нижнем Новгороде

20 июня 2023 15:35  [79] Бизнес

В Законодательном Собрании Нижегородской области 20 июня состоялось заседание комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма.

Парламентарии обсудили законопроект об утверждении инвестиционного соглашения между правительством Нижегородской области и АО "Интраст НН", реализующим приоритетный инвестиционный проект по строительству складского комплекса в торгово-логистическом парке "NOVA PARK" площадью 51 тысяча квадратных метров. Комплекс строится для последующей передачи в аренду федеральному логистическому оператору ООО "СберЛогистика", о чем подписан договор аренды на 10 лет.

Высокотехнологичный логистический центр будет включать в себя полный цикл складских услуг и оснащен мульти-температурной зоной и лицензированной зоной для хранения фармацевтической продукции.

"Это крупный и важный для региона проект, объем инвестиций в который составит свыше 3 млрд рублей. Инвестсоглашением предусматривается предоставление государственной поддержки инвестору в форме льготы по налогу на имущество организаций – 242 млн 378 тыс. рублей. По окончании срока предоставления льгот и выходу на проектные мощности сумма налоговых поступлений от реализации проекта составит ежегодно около 60 млн рублей", - отметил председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

"Развитие логистических комплексов – перспективное для Нижегородской области направление. Инвестор планирует, что новый крупный логистический центр площадью более 51 тысячи квадратных метров включит в себя полный цикл складских услуг: прием товаров от поставщиков, хранение, сортировку, обработку товаров и дальнейшую их отправку получателям. В рамках проекта планируется создать порядка 1 тысячи новых рабочих мест", - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

На заседании комитета принято решение рекомендовать принять законопроект об утверждении инвестиционного соглашения на заседании Законодательного Собрания 29 июня.

Ранее сообщалось. что три соглашения о создании производств на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске подписали на ПМЭФ.

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Теги:
бизнес Законодательное собрание Инвестиции
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