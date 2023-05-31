Евгений Люлин: "Дзержинск по праву считается самым паралимпийским городом страны!" Спорт

Фото: пресс-служба ЗСНО

Чемпионат России по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом завершился в Дзержинске 20 июня.

Как сообщили в пресс-служб нижегородского Заксобрания, торжественная церемония подведения итогов состоялась на стадионе "Капролактамовец", где в течение девяти дней проходили все игры чемпионата. В мероприятии принял участие спикер регионального парламента Евгений Люлин.

По итогам девяти туров победителем стала сборная Московской области, серебряным призером стала команда из Дзержинска "Нижегородец", а бронзовые награды получили футболисты "Стимула" из Республики Северная Осетия-Алания.

За высокие спортивные заслуги три спортсмена из победившей команды - Владимир Ксандинов, Роман Песоцкий и Дмитрий Пестрецов - удостоены почетного спортивного звания "Мастер спорта России". Удостоверения им вручил Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Этим чемпионатом Дзержинск в очередной раз подтвердил свое звание российской столицы паралимпийского футбола. Как всегда, созданы блестящие условия для игроков и тренеров, отлично подготовлено поле, стадион и общая организация соревнований. Особенно рад тому, что именно в этом городе установлена скульптура основателя футбола с ЦП в России Автандила Михайловича Барамидзе. Это важно для всего паралимпийского движения, для юных футболистов, которым предстоит продолжать заложенные им традиции. Поздравляю победителей Чемпионата России и всех его участников, каждый из вас – талантливый спортсмен с достойным настоящим и крепким будущим!", – сказал Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

В рамках церемонии подведения итогов почетные гости вручили награды по шести номинациям. Лучшим вратарем стал игрок команды "Урал" из Екатеринбурга Ле-Ба Дат, лучшим защитником и полузащитником - Никита Московкин из Москвы и Эдуард Шишов из Санкт-Петербурга, лучшим игроком стал Эльварт Цховребов. Игрок команды "Нижегородец" Леонид Ильичев признан лучшим бомбардиром Чемпионата, а Виталий Журко из сборной Республики Беларусь – лучшим нападающим.

"Спортсмены с заболеванием ЦП настоящие бойцы! Своим примером они показали, что человеческие возможности безграничны! Получил настоящее удовольствие от игры! Дзержинск по праву считается самым паралимпийским городом страны! Здесь проводятся крупнейшие Всероссийские соревнования, создается необходимая инфраструктура, сейчас активно ведется строительство Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Это будет суперсовременное сооружение с ледовой ареной с искусственным льдом, тренажерным залом, универсальными игровым спортивным залами, залом ОФП, комплексом бассейнов и медико-восстановительным центром. Тренерский состав в Дзержинске имеет огромный профессиональный опыт! Рассчитываем, что наш региональный центр станет базой для подготовки сборных страны, будущих чемпионов-паралимпийцев!", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Напомним, всего в Чемпионате приняли участие девять команд из России – "Нижегородец" из города Дзержинска, «Стимул» из Республики Северная Осетия-Алания, "Антарес" из Рязанской области, "Урал" из Екатеринбурга, сборные Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Новосибирской областей. Гостем Чемпионата стала команда Республики Беларусь, занявшая по итогам всех встреч 6 место.

"Прежде всего хочу поблагодарить футболистов, все десять команд. Каждый день вы выходили на поле, до последней секунды тайма боролись за победу и подарили всем нам настоящий праздник хорошего футбола. Разумеется, следил за игрой наших парней из команды "Нижегородец", вы большие молодцы, достойно представили город! Дзержинск не первый раз принимает соревнования всероссийского уровня, в том числе мероприятия Паралимпийского комитета России. Благодарю за доверие и не сомневаюсь, что впереди нас ждет еще много совместных событий! И конечно всегда всех ждем не только на мероприятиях, но и просто в гости!", - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Отметим, что завтра, 21 июня, в Дзержинске, на базе спортивной школы олимпийского резерва "Заря" стартуют соревнования по плаванию в рамках Летних игр паралимпийцев. В заплывах, которые будут проходить до 25 июня, примут участие российские спортсмены из 58 регионов нашей страны. Среди участников - обладатели рекордов мира и Европы, чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы – 6-кратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Калина, трехкратные чемпионы Игр Валерия Шабалина и Роман Жданов, двукратные призеры Игр Андрей Николаев и Богдан Мозговой и другие.