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Общество

Нижегородцам напомнили о важности обращения за медпомощью в случае укуса змеи

20 июня 2023 16:33  [94] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Главный внештатный специалист-токсиколог министерства здравоохранения Нижегородской области Светлана Мудрова рассказала о важности обращения за медицинской помощью в случае укуса змеи.

Как рассказали в Нижегородском токсикологическом центре, каждый год в регионе регистрируется 10-15 обращений в медучреждения с признаками укусов.

По словам Светланы Мудровой, основными симптомами попадания яда в организм являются сильная боль и отчетливый отек в месте укуса.

На пораженное место необходимо как можно скорее наложить стерильную повязку, а затем обратиться в медицинское учреждение.

В этом сезоне в токсикологический центр уже обратилась женщина из Городецкого района, которую змея укусила в огороде.

Она посетила ближайшую больницу, где ей вкололи сыворотку, после чего пациентку перевели в больницу №33 Нижнего Новгорода. Сейчас состояние женщины удовлетворительное.

Напомним, в 2022 году жертвами нападений змей стали 10 жителей Нижегородской области.

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Теги:
Безопасность Животные
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