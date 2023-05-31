Нижегородцам напомнили о важности обращения за медпомощью в случае укуса змеи

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Главный внештатный специалист-токсиколог министерства здравоохранения Нижегородской области Светлана Мудрова рассказала о важности обращения за медицинской помощью в случае укуса змеи.
Как рассказали в Нижегородском токсикологическом центре, каждый год в регионе регистрируется 10-15 обращений в медучреждения с признаками укусов.
По словам Светланы Мудровой, основными симптомами попадания яда в организм являются сильная боль и отчетливый отек в месте укуса.
На пораженное место необходимо как можно скорее наложить стерильную повязку, а затем обратиться в медицинское учреждение.
В этом сезоне в токсикологический центр уже обратилась женщина из Городецкого района, которую змея укусила в огороде.
Она посетила ближайшую больницу, где ей вкололи сыворотку, после чего пациентку перевели в больницу №33 Нижнего Новгорода. Сейчас состояние женщины удовлетворительное.
Напомним, в 2022 году жертвами нападений змей стали 10 жителей Нижегородской области.
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