Общая посевная площадь по итогам весенне-полевых работ в Нижегородской области в 2023 году составила около 1 млн гектаров Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Предварительные итоги посевной кампании-2023 оказались в центре внимания депутатов на заседании комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Законодательного Собрания Нижегородской области.

Общая посевная площадь по всем сельхозкультурам предварительно составляет более 1 миллиона гектаров.

Аграрии в июне продолжают осуществлять посадку овощей и зеленных культур, обновлять парк сельхозтехники.

В первом квартале 2023 года сельскохозяйственные товаропроизводители Нижегородской области приобрели 335 единиц техники и оборудования на сумму 1,6 млрд рублей. До конца года планируется приобрести ещё 274 единицы техники и оборудования на сумму 2 млрд рублей.

Депутаты подчеркнули, что по прогнозным расчётам, затраты на весеннюю посевную кампанию – порядка 11,2 млрд рублей.

"Предварительные результаты весенней посевной компании, в целом, радуют. Мы адаптировались не только к условиям пандемии, но и к условиям санкций. Озимые вышли хорошие, гибель не более 1%, а это бывает крайне редко, яровых посеяно больше 600 тысяч гектаров, что на 1% больше, чем в прошлом году. Считаю, что важную роль в таком успешном осуществлении весенне-полевых работ сыграло наше сотрудничество и совместное решение проблем с депутатами и министерством сельского хозяйства", - отметил заместитель председателя комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Ефремцев.

Ранее сообщалось, что около 170 тыс. тонн сена планируется заготовить в Нижегородской области в 2023 году.