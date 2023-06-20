Свет и ГВС частично отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 21 июня Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 21 июня в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 8:00 до 17:00 запланировано отключение электроэнергии в многоквартирном доме на ул. Медицинской, 16.

В Автозаводском районе с 9:00 до 13:00 свет отключат в двух домах ул. Веденяпина, 3, 5.

В Нижегородском районе с 9:00 до 18:00 без света останутся несколько домов, расположенных по адресам: ул. Максима Горького, 230; Короткий пер., 8, 8А; пл. Максима Горького, 163, 165, 184, 186; ул. Белинского, 118.

На ул. Радужной в многоквартирном доме №14 с 9:00 до 14:00 не будет горячей воды.

В Ленинском районе без света останутся строения на ул. Баумана: № 133, 159, 186, 199, 211, а также сады "Зефс 1". Отключение электроэнергии будет производиться с 9:00 до 17:00.

В Канавинском районе с 9:00 до 13:00 будут обесточены здания на ул. Фильченкова, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38.

Кроме того, с 9:00 до 14:00 будут производиться работы на трубопроводе на ул. Сергея Есенина, в связи с чем дом №12 останется без горячей воды.