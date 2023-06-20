Дзержинск поборется за место проведения следующего Чемпионата России по футболу среди лиц с заболеванием церебральным параличом Спорт

Фото предоставлено Городской Думой Дзержинска

Дзержинск поборется за место проведения следующего Чемпионата России по футболу среди лиц с заболеванием церебральным параличом. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы Дзержинска.

Согласно информации, среди претендентов также Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Победитель этого соревнования станет известен в течение месяца.

Итоги большого футбольного праздника, прошедшего в Дзержинске, были подведены 20 июня. Участников и победителей приветствовали представители исполнительной и законодательной власти региона, администрации и Думы Дзержинска.

"Все, кто принял участие в чемпионате, уже победители по определению. Вы не просто одержали победу над тяжелейшими обстоятельствами, но и своим примером подтвердили, что истинные возможности человека огромны. Как депутат областного парламента, как член общественных организаций Дзержинска буду продолжать поддерживать развитие адаптивных видов спорта в Нижегородской области и в нашем родном городе", - сказал депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Парамонов.

На 9 дней Дзержинск стал настоящей столицей паралимпийского футбола. Спортсмены из 10 команд рьяно боролись за победу. На трибунах их поддерживали болельщики.

"Прежде всего хочу поблагодарить футболистов, все десять команд. Каждый день вы выходили на поле, до последней секунды тайма боролись за победу и подарили всем нам настоящий праздник хорошего футбола. Разумеется, следил за игрой наших парней из команды "Нижегородец". Вы большие молодцы, достойно представили город! Дзержинск не первый раз принимает соревнования всероссийского уровня, в том числе мероприятия Паралимпийского комитета России. Благодарю за доверие и не сомневаюсь, что впереди нас ждет еще много совместных событий! И конечно всегда всех ждем не только на мероприятиях, но и просто в гости!", - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

"Наш город всегда отличался гостеприимством. Важно, что это отмечают теперь и спортсмены. Спасибо за праздник, который вы подарили болельщикам. Видно, что амбиции у всех большие. Игры были яркими, интересными. С нетерпением будем ждать новый футбольный праздник на дзержинской земле", - отметил депутат Думы Дзержинска Александр Терентьев.

Паралимпийский комитет и спортсмены отметили высокую организацию проведения Чемпионата. Помимо участия в соревнованиях ребята успели прогуляться и по Дзержинску, и по Нижнему Новгороду. По словам президента Всероссийской федерации по футболу лиц с заболеванием ЦП Ивана Потехина, планку, заданную в Дзержинске, будет трудно перепрыгнуть.

"Место проведения следующего Чемпионата России по футболу для лиц с заболеванием ЦП, который состоится в следующем году, станет известно в течение месяца. Решение примет наша федерация. И это тоже будет своего уровня соревнование, борьба. На победу претендуют Москва, Екатеринбург, Дзержинск и Ленинградская область. И вполне возможно, что в следующем году мы также встретимся с вами на футбольном поле стадиона "Капролактамовец", - сказал президент Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием ЦП Иван Потехин.

Чемпионат России по футболу лиц с заболеванием ЦП проходил в Дзержинске с 12 по 20 июня. Участие в нем приняли 9 команд со всей страны плюс сборная команда Республики Беларусь. Победителями стали футболисты из Московской области, второе место у "Нижегородца" из Дзержинска, "бронзу" получила команда "Стимул" из Республики Северная Осетия-Алания.