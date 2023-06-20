Пять нижегородских выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ сразу по двум предметам Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство образования и науки Нижегородской области озвучило промежуточные результаты проведения государственной итоговой аттестации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, еще ожидаются результаты по обществознанию, биологии, иностранным языкам, информатике и ИКТ, но уже известно, что максимальные баллы получили 111 человек.

Так, ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов написали 47 нижегородских выпускников, 38 – по литературе, 10 – по физике, 6 – по математике профильного уровня, 6 – по химии, 2 – по истории и 2 – по географии.

Общие итоги будут подведены во второй половине лета, поскольку некоторые ребята будут сдавать экзамены в резервные дни в начале июля.

Кроме того, пять выпускников получили максимальный балл за ЕГЭ сразу по двум предметам. Они обучаются в средней школе №7 Городца, лицее №3 Сарова, школах №5 и №161 Автозаводского района и школе №134 Приокского района Нижнего Новгорода.

Напомним, в 2023 году ЕГЭ в Нижегородской области сдает почти 14 тысяч человек.