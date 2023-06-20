Более 130 сотрудников "Автобана" работают в две смены на 4 этапе трассы М-12 Общество

Фото: “Автобан”

В июне на 4-м этапе строительства скоростной автомагистрали М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" от ДСК "Автобан" задействованы 135 человек и 73 единицы техники.

Как сообщили в пресс-службе компании, в настоящее время работы на данном участке трассы ведутся в две смены. Для работы также привлечены сотрудники четырех субподрядных организаций.

Уже к 1 июня "СУ 911" ДСК "Автобан"закончило устройство верхнего слоя основания из асфальтобетонной смеси SP32 на всем своем участке протяженностью 33,3 км. Сейчас дорожники укрепляют откосы георешетками в количестве 16 680 м2 и благоустраивают полосу отвода на участке протяженностью в 6 км. Завершение работ по устройству слоев оснований и покрытий планируется на июль.

Кроме того, в настоящее время на М-12 дорожные рабочие ведут засыпку старых русел, укрепляют откосы георешетками и геоматами, обустраивают водоотвод с проезжей части с установкой бортового камня, благоустраивают полосу постоянного отвода и укладывают асфальтобетонные смеси.

Ранее сообщалось, что "Автобан" усиливает 6 этап трассы М-12 инженерно-техническими кадрами.