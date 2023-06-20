Андрей Турчак и Анна Цивилева провели первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Общество

Законопроекты о социальных гарантиях ветеранам и участникам СВО, страховых выплатах, дополнительной защите прав бойцов обсудили на первом заседании группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества". Ее возглавляет секретарь Генсовета "Единой России", руководитель Рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. Участие в заседании приняла председатель фонда Анна Цивилева, представители Госдумы и Совета Федерации, профильных министерств.

"Ряд законопроектов, которые отражены в ежемесячных докладах Рабочей группы по СВО Президенту, внесены в Госдуму и направлены на отзыв в Правительство, зависли. Причина в отсутствии консолидированной позиции федеральных органов исполнительной власти", - отметил, начиная заседание, Андрей Турчак.

Он напомнил, что Президент уже подписал закон рабочей группы о праве участников и ветеранов СВО и членов их семей на бесплатную юридическую помощь. Приняты также законодательные инициативы о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, воевавших за Донбасс с мая 2014 года, освобождении участников СВО от уплаты госпошлины при восстановлении документов, упрощении порядка признания участников СВО пропавшими без вести и погибшими, распространении права на кредитные каникулы на всех созаемщиков участников специальной военной операции и списании кредитных обязательств погибшего или получившего тяжёлую инвалидность участника СВО с его родителей-созаемщиков.

"Во втором и третьем чтении приняты наши поправки, которые включают ветеранов СВО в специальную 10% квоту при поступлении в вузы. В конце прошлого года по нашей инициативе в эту квоту были включены дети участников СВО, Герои России и полные кавалеры ордена Мужества. Этими же поправками ветераны получат возможность пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах. А те, кто до участия в СВО обучался на платном отделении, смогут перевестись на бесплатное", - пояснил Андрей Турчак.

Также, отметил он, принята еще одна инициатива рабочей группы - дети участников спецоперации получат льготу на внеочередное зачисление в детские сады, школы и оздоровительные лагеря.

Анна Цивилева подчеркнула важность разработки новых законодательных инициатив, чтобы эффективно помогать подопечным фонда.

"Со дня начала работы филиалов к нам в фонд поступают различные обращения от ветеранов и семей погибших. Содержание этих обращений показывает, что законодательная база для поддержки защитников Отечества требует дальнейшего совершенствования и настройки. Рассчитываю, что благодаря деятельности рабочей группы наблюдательного совета по законотворчеству мы сможем найти решения для имеющихся проблем и сделать так, чтобы помощь ветеранам оказывалась быстро и эффективно", - сказала Анна Цивилева.

В частности, на заседании речь шла о страховании добровольцев СВО. Чтобы они или члены их семей смогли получить страховые выплаты по государственному бюджетному страхованию, необходимо законодательно разрешить применение уже существующего порядка страхования, который действует в отношении мобилизованных и контрактников. Поправки подготовлены, их поддержали представители Минобороны и Минфина.

Еще одно законодательное изменение, которое получило поддержку министерств, касается тех, кто заключил контракт с Минобороны, участвует в СВО, но не находится непосредственно в зоне спецоперации. Например, ракетчики, которые выполняют задачи в Воронежской области, моряки, а также некоторые другие категории участников спецоперации. Из-за того, что они находятся вне зоны боевых действий, они не могут получить статус ветеранов боевых действий. Соответствующие изменения внесут в закон о ветеранах.

Также на заседании группы по законотворчеству одобрили изменения, которые позволят сохранить право на жилищные субсидии за членами семей и родителями военнослужащих из числа бывших сотрудников правоохранительных органов в случае их гибели в период прохождения службы с 24 февраля 2022 года добровольно, по контракту или при мобилизации. Сейчас они такого права лишены. Предложение поддерживает МВД и Минфин.

"Все инициативы основаны на конкретных запросах, их очень ждут люди. Рассчитываю, что мы сможем сблизить позиции и снять спорные моменты", - заключил Андрей Турчак.

Напомним, региональный филиал государственного фонда "Защитники Отечества" открылся в Нижнем Новгороде 30 мая 2023 года. Фонд оказывает помощь участникам СВО и членам их семей в получении всех полагающихся мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство ветеранов. Еще одно ключевое направление работы фонда - помощь в оформлении документов и присвоении статуса ветерана боевых действий.

Как рассказал руководитель регионального отделения Андрей Жильцов, за первые 20 дней работы фонда в Нижегородской области помощь получили десятки ветеранов СВО и члены их семей.