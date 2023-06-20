Нижегородские перевозчики будут предоставлять отчеты за проезд остановок водителями автобусов Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижегородские перевозчики теперь будут предоставлять отчет за проезд водителями автобусов остановок.

Как сообщили в Минтрансе Нижегородской области, данная мера вводится в связи с неснижаемой актуальностью проблемы.

В рамках работы штаба по вопросам работы общественного транспорта нижегородской агломерации стало известно, что с начала июня существенного снижения числа проезда остановок не произошло.

В Минтрансе региона отмечают, что нередко нарушителями оказываются одни и те же водители нижегородских маршруток.

"Еще раз отмечаю, что проезд остановки является нарушением действующего законодательства РФ. Поэтому на следующем заседании штаба перевозчики должны представить отчет в отношении мер, принятых к водителям-нарушителям. Если ситуация не поменяется, руководители пассажирских предприятий будут отчитываться за каждый случай проезда остановок", – заявил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.

Кроме того, на штабе были озвучены претензии в адрес некоторых перевозчиков о резком снижении числа автобусов в вечернее время.

Так, в ООО "Елена", ООО "Автопарк НН", ООО "Футбол" после 20.00 отмечено существенное снижение числа автобусов на линии. Аналогичные нарушения по подвижному составу выявлены у ИП Лазарева и Сафина, обслуживающих маршруты в Дзержинске, ООО "Транс НН" на Бору.

В то же время Богородский ПАП, напротив, улучшило выпуск автобусов на 25%.

По итогам заседания штаба Центру развития транспортных систем региона дано поручение возобновить ведение на постоянной основе антирейтинга перевозчиков. В отношении наиболее злостных нарушителей будет решаться вопрос об отзыве свидетельств, разрешающих работу на маршрутах регулярных пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что графики движения автобусов изменят в Нижнем Новгороде в вечерние часы пик для улучшения транспортной ситуации.