Евгений Люлин: "Мы видим, как активно возрождается судоходство на наших река" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем работников морского и речного флота.

"Мы видим, как активно возрождается судоходство на наших реках: растёт объем грузовых перевозок, создаётся береговая инфраструктура, благодаря "Валдаям" и "Метеорам" возобновились речные пассажирские маршруты, связывающие разные регионы Поволжья.

Сегодня перед вашей отраслью стоят масштабные задачи по налаживанию новых логистических схем и партнёрских связей, наращиванию потенциала туристических маршрутов. Уверен, что речники и моряки с честью справятся со всеми вызовами времени.

Желаю всем работникам водного транспорта огромных успехов в вашей профессиональной деятельности, а также здоровья и благополучия!" - говорится в поздравлении.